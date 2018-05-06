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    Фотоленты

    Шоколад, клубника, единорог. Подросток покоряет сеть волшебными десертами

    (обновлено: )48
    16-летний начинающий кондитер Хосе покоряет сеть десертами
    16-летний начинающий кондитер Хосе покоряет сеть десертами
    16-летний начинающий кондитер Хосе покоряет сеть десертами
    16-летний начинающий кондитер Хосе покоряет сеть десертами
    16-летний начинающий кондитер Хосе покоряет сеть десертами
    16-летний начинающий кондитер Хосе покоряет сеть десертами
    16-летний начинающий кондитер Хосе покоряет сеть десертами
    16-летний начинающий кондитер Хосе покоряет сеть десертами
    16-летний начинающий кондитер Хосе покоряет сеть десертами
    16-летний начинающий кондитер Хосе покоряет сеть десертами
    16-летний начинающий кондитер Хосе покоряет сеть десертами
    16-летний начинающий кондитер Хосе покоряет сеть десертами
    instagram.com/naturally.jo
    16-летний начинающий кондитер Хосе покоряет сеть десертами
    16-летний начинающий кондитер Хосе покоряет сеть десертами
    instagram.com/naturally.jo
    16-летний начинающий кондитер Хосе покоряет сеть десертами
    16-летний начинающий кондитер Хосе покоряет сеть десертами
    instagram.com/naturally.jo
    16-летний начинающий кондитер Хосе покоряет сеть десертами
    16-летний начинающий кондитер Хосе покоряет сеть десертами
    instagram.com/naturally.jo
    16-летний начинающий кондитер Хосе покоряет сеть десертами
    16-летний начинающий кондитер Хосе покоряет сеть десертами
    instagram.com/naturally.jo
    16-летний начинающий кондитер Хосе покоряет сеть десертами
    16-летний начинающий кондитер Хосе покоряет сеть десертами
    instagram.com/naturally.jo
    16-летний начинающий кондитер Хосе покоряет сеть десертами
    16-летний начинающий кондитер Хосе покоряет сеть десертами
    instagram.com/naturally.jo
    16-летний начинающий кондитер Хосе покоряет сеть десертами
    16-летний начинающий кондитер Хосе покоряет сеть десертами
    instagram.com/naturally.jo
    16-летний начинающий кондитер Хосе покоряет сеть десертами
    16-летний начинающий кондитер Хосе покоряет сеть десертами
    instagram.com/naturally.jo
    16-летний начинающий кондитер Хосе покоряет сеть десертами
    16-летний начинающий кондитер Хосе покоряет сеть десертами
    instagram.com/naturally.jo

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    16-летний начинающий кондитер Хосе покоряет сеть десертами

    16-летний начинающий кондитер Хосе покоряет Instagram необычными, яркими десертами.

    Как отмечается на его страничке, все его рецепты — веганские. 

    По его признанию, идея создать страничку в сети появилась у него после того, как он пытался найти рецепты красивых и оригинальных веганских десертов.

    Хосе признался, что тогда все предложенные варианты выглядели либо скучно, либо банально.

    "Жизнь слишком коротка, чтобы есть скучную еду", — написано на его странице.

    Смотрите также: Мистер Джордж. Толстенький мопс стал звездой интернета

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