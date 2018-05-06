Шоколад, клубника, единорог. Подросток покоряет сеть волшебными десертами

16-летний начинающий кондитер Хосе покоряет Instagram необычными, яркими десертами.

Как отмечается на его страничке, все его рецепты — веганские.

По его признанию, идея создать страничку в сети появилась у него после того, как он пытался найти рецепты красивых и оригинальных веганских десертов.

Хосе признался, что тогда все предложенные варианты выглядели либо скучно, либо банально.

"Жизнь слишком коротка, чтобы есть скучную еду", — написано на его странице.

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