Шоколад, клубника, единорог. Подросток покоряет сеть волшебными десертами

16-летний начинающий кондитер Хосе покоряет Instagram необычными, яркими десертами.
Как отмечается на его страничке, все его рецепты — веганские.
По его признанию, идея создать страничку в сети появилась у него после того, как он пытался найти рецепты красивых и оригинальных веганских десертов.
Хосе признался, что тогда все предложенные варианты выглядели либо скучно, либо банально.
"Жизнь слишком коротка, чтобы есть скучную еду", — написано на его странице.
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