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    Фотоленты

    Мистер Джордж. Толстенький мопс стал звездой интернета

    (обновлено: )136
    Забавный мопс
    Забавный мопс
    Забавный мопс
    Забавный мопс
    Забавный мопс
    Забавный мопс
    Забавный мопс
    Забавный мопс
    Забавный мопс
    Забавный мопс
    Забавный мопс
    Забавный мопс
    mr_georges_doodle
    Забавный мопс
    Забавный мопс
    mr_georges_doodle
    Забавный мопс
    Забавный мопс
    mr_georges_doodle
    Забавный мопс
    Забавный мопс
    mr_georges_doodle
    Забавный мопс
    Забавный мопс
    mr_georges_doodle
    Забавный мопс
    Забавный мопс
    mr_georges_doodle
    Забавный мопс
    Забавный мопс
    mr_georges_doodle
    Забавный мопс
    Забавный мопс
    mr_georges_doodle
    Забавный мопс
    Забавный мопс
    mr_georges_doodle
    Забавный мопс
    Забавный мопс
    mr_georges_doodle

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    Забавный мопс

    Маленький мопс покорил покорил Instagram своими оригинальными образами, которые ему создает творческая и заботливая хозяйка.

    Девушка фотографирует своего упитанного питомца, после чего рисует поверх снимков забавные рисунки и Дордж превращается в забавного персонажа.

    Песик уже успел побывать в роли в Гарри Поттера, Пикачу, Тоторо и многих других.

    Ранее сообщалось о коте Саймоне, которого парень из США взял из приюта и с тех пор они путешествуют вдвоем по миру.

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