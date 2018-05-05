Мистер Джордж. Толстенький мопс стал звездой интернета

Маленький мопс покорил покорил Instagram своими оригинальными образами, которые ему создает творческая и заботливая хозяйка.
Девушка фотографирует своего упитанного питомца, после чего рисует поверх снимков забавные рисунки и Дордж превращается в забавного персонажа.
Песик уже успел побывать в роли в Гарри Поттера, Пикачу, Тоторо и многих других.
Ранее сообщалось о коте Саймоне, которого парень из США взял из приюта и с тех пор они путешествуют вдвоем по миру.
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