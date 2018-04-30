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    Фотоленты

    Уплетает торты и арбузы. Сеть покоряет очаровательная белка Соня

    (обновлено: )46
    Сеть покоряет очаровательная белка Соня
    Сеть покоряет очаровательная белка Соня
    Сеть покоряет очаровательная белка Соня
    Сеть покоряет очаровательная белка Соня
    Сеть покоряет очаровательная белка Соня
    Сеть покоряет очаровательная белка Соня
    Сеть покоряет очаровательная белка Соня
    Белка-питомец по кличке Соня
    Белка-питомец по кличке Соня
    Белка-питомец по кличке Соня
    Белка-питомец по кличке Соня
    Белка-питомец по кличке Соня
    Сеть покоряет очаровательная белка Соня
    Сеть покоряет очаровательная белка Соня
    instagram.com/squirrel_sonya
    Сеть покоряет очаровательная белка Соня
    Сеть покоряет очаровательная белка Соня
    instagram.com/squirrel_sonya
    Сеть покоряет очаровательная белка Соня
    Сеть покоряет очаровательная белка Соня
    instagram.com/squirrel_sonya
    Сеть покоряет очаровательная белка Соня
    Сеть покоряет очаровательная белка Соня
    instagram.com/squirrel_sonya
    Сеть покоряет очаровательная белка Соня
    Сеть покоряет очаровательная белка Соня
    instagram.com/squirrel_sonya
    Сеть покоряет очаровательная белка Соня
    Сеть покоряет очаровательная белка Соня
    instagram.com/squirrel_sonya
    Сеть покоряет очаровательная белка Соня
    Сеть покоряет очаровательная белка Соня
    instagram.com/squirrel_sonya
    Белка-питомец по кличке Соня
    Белка-питомец по кличке Соня
    instagram.com/squirrel_sonya
    Белка-питомец по кличке Соня
    Белка-питомец по кличке Соня
    instagram.com/squirrel_sonya
    Белка-питомец по кличке Соня
    Белка-питомец по кличке Соня
    instagram.com/squirrel_sonya
    Белка-питомец по кличке Соня
    Белка-питомец по кличке Соня
    instagram.com/squirrel_sonya
    Белка-питомец по кличке Соня
    Белка-питомец по кличке Соня
    instagram.com/squirrel_sonya

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    Сеть покоряет очаровательная белка Соня

    Белка-питомец по кличке Соня уже успела завоевать популярность в Instagram. Еще два года назад эту белочку спасла и приютила жительница Новосибирска Елена Ермакова, пишет fishki.net. 

    Девушка увидела в соцсети объявление об упавшем с дерева бельчонке и решила забрать его домой. Сейчас белка Соня — полноправный член семьи Елены. 

    Первое время Соню приходилось кормить козьим молоком из пипетки каждые три часа. Елена даже носила ее с собой на работу. 

    Сейчас дома у белки Сони разнообразный рацион, она обожает лазить по когтеточке и бегать в колесе. Хозяйка часто выгуливает ее на поводке. 

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