Уплетает торты и арбузы. Сеть покоряет очаровательная белка Соня

Белка-питомец по кличке Соня уже успела завоевать популярность в Instagram. Еще два года назад эту белочку спасла и приютила жительница Новосибирска Елена Ермакова, пишет fishki.net.

Девушка увидела в соцсети объявление об упавшем с дерева бельчонке и решила забрать его домой. Сейчас белка Соня — полноправный член семьи Елены.

Первое время Соню приходилось кормить козьим молоком из пипетки каждые три часа. Елена даже носила ее с собой на работу.

Сейчас дома у белки Сони разнообразный рацион, она обожает лазить по когтеточке и бегать в колесе. Хозяйка часто выгуливает ее на поводке.

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