Владелец самой большой коллекции кукол "Барби" показал уникальные модели

33-летний житель Сингапура Цзянь Ян своими руками делает для кукол потрясающие свадебные наряды. А использует он лишь обычную туалетную бумагу, бумажные салфетки, которые он находит в номере во время путешествий. Чтобы скрепить материалы – использует клейкую ленту.

Читайте также: Пластика побеждает? Современным "Барби" и "Кенам" нужно к… психиатру

Цзянь Ян начал коллекционировать кукол Барби в 13 лет, когда он купил модель Барби. Но вскоре детский интерес превратился в “сумасшедшую одержимость”. Он собирал свою коллекцию более 20 лет и потратил на это более 400 тыс долларов. Сегодня он — обладатель самой большой коллекции этих кукол в мире, более 15000.