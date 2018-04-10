наверх
10.04.201812:50
Курсы валют НБУ
  • USD26.03- 0.04
  • EUR31.84- 0.12
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Владелец самой большой коллекции кукол "Барби" показал уникальные модели

    (обновлено: )175
    Свадебные платья для Барби
    Свадебные платья для Барби
    Свадебные платья для Барби
    Свадебные платья для Барби
    Свадебные платья для Барби
    Свадебные платья для Барби
    Свадебные платья для Барби
    Свадебные платья для Барби
    Свадебные платья для Барби
    Свадебные платья для Барби
    Свадебные платья для Барби
    Свадебные платья для Барби
    Свадебные платья для Барби
    Свадебные платья для Барби
    Свадебные платья для Барби
    Свадебные платья для Барби
    Свадебные платья для Барби
    Свадебные платья для Барби
    Свадебные платья для Барби
    Свадебные платья для Барби
    Свадебные платья для Барби
    instagram.com/jianyang1979
    Свадебные платья для Барби
    instagram.com/jianyang1979
    Свадебные платья для Барби
    instagram.com/jianyang1979
    Свадебные платья для Барби
    instagram.com/jianyang1979
    Свадебные платья для Барби
    instagram.com/jianyang1979
    Свадебные платья для Барби
    instagram.com/jianyang1979
    Свадебные платья для Барби
    instagram.com/jianyang1979
    Свадебные платья для Барби
    instagram.com/jianyang1979
    Свадебные платья для Барби
    instagram.com/jianyang1979
    Свадебные платья для Барби
    instagram.com/jianyang1979
    Свадебные платья для Барби
    instagram.com/jianyang1979
    Свадебные платья для Барби
    instagram.com/jianyang1979
    Свадебные платья для Барби
    instagram.com/jianyang1979
    Свадебные платья для Барби
    instagram.com/jianyang1979
    Свадебные платья для Барби
    instagram.com/jianyang1979
    Свадебные платья для Барби
    instagram.com/jianyang1979
    Свадебные платья для Барби
    instagram.com/jianyang1979
    Свадебные платья для Барби
    instagram.com/jianyang1979
    Свадебные платья для Барби
    instagram.com/jianyang1979
    Свадебные платья для Барби
    instagram.com/jianyang1979

    Рекомендуем

    Забастовка работников аэропортов в ГерманииМасштабная забастовка в немецких аэропортах, отменены сотни рейсов12:22 10.04.2018
    Екатерина КотароЮность и свежесть. Российская модель радует откровенными снимками12:09 10.04.2018
    Американская актриса Джена ФрумсЭкс-девушка звездного футболиста показала прелести фигуры06:15 10.04.2018
    Торты кондитера из Малайзии Сью Хен Бун"Желейная алхимия". Покорившие мир торты00:18 10.04.2018
    ДТП в Харьковской областиЛобовое столкновение в Харьковской области: 4 погибших, 5 пострадавших20:56 09.04.2018
    Самая большая река Харьковской области вышла из береговСамая большая река Харьковской области вышла из берегов, подтоплены дома19:25 09.04.2018
    Настя Каменских в купальникеТри купальника и обнаженка: краткий отчет об отдыхе Насти Каменских14:38 09.04.2018
    Авария грузового состава во Львовской областиМесиво из металла: последствия масштабной железнодорожной аварии под Львовом12:46 09.04.2018
    Бельмондо и Лелуш во время пресс-конференцииБаловень судьбы и профессионал: Жан-Поль Бельмондо отмечает юбилей11:16 09.04.2018
    Все фотоленты

    33-летний житель Сингапура Цзянь Ян своими руками делает для кукол потрясающие свадебные наряды. А использует он лишь обычную туалетную бумагу, бумажные салфетки, которые он находит в номере во время путешествий. Чтобы скрепить материалы – использует клейкую ленту.

    Читайте также: Пластика побеждает? Современным "Барби" и "Кенам" нужно к… психиатру

    Цзянь Ян начал коллекционировать кукол Барби в 13 лет, когда он купил модель Барби. Но вскоре детский интерес превратился в “сумасшедшую одержимость”. Он собирал свою коллекцию более 20 лет и потратил на это более 400 тыс долларов. Сегодня он — обладатель самой большой коллекции этих кукол в мире, более 15000.

    Ссылки по теме:
    Теги: