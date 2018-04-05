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    Фотоленты

    Прикосновение к истокам. В Украине мастера учили расписывать писанки

    (обновлено: )1401
    Мастер-класс по росписи писанок в Запорожье
    Мастер-класс по росписи писанок в Запорожье
    Мастер-класс по росписи писанок в Запорожье
    Мастер-класс по росписи писанок в Запорожье
    Мастер-класс по росписи писанок в Ужгороде
    Мастер-класс по росписи писанок в Ужгороде
    Мастер-класс по росписи писанок в Ужгороде
    В Ужгороде прошли мастер-классы по росписи писанок
    Мастер-класс по росписи писанок в Запорожье
    УНИАН
    Мастер-класс по росписи писанок в Запорожье
    УНИАН
    Мастер-класс по росписи писанок в Запорожье
    УНИАН
    Мастер-класс по росписи писанок в Запорожье
    УНИАН
    Мастер-класс по росписи писанок в Ужгороде
    Мастер-класс по росписи писанок в Ужгороде
    УНИАН
    Мастер-класс по росписи писанок в Ужгороде
    УНИАН
    В Ужгороде прошли мастер-классы по росписи писанок
    УНИАН

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    Все фотоленты

    В Запорожье и Ужгороде народные мастерицы провели для всех желающих мастер-классы по расписыванию писанок.

    Так в Запорожье художница Галина Силявина поделись секретами росписи писанок.

    Смотрите также фотоленту: Как Тимошенко. Сеть шокировал новый модный тренд: мужские косы

    Ранее Королевский монетный двор Канады выпустил монету в форме украинской писанки. Монета изготовлена из серебра и украшена специальным золотым покрытием. Монета "Золотая весна" номиналом 20 долларов отчеканена тиражом 5 тысяч экземпляров.

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