Прикосновение к истокам. В Украине мастера учили расписывать писанки

В Запорожье и Ужгороде народные мастерицы провели для всех желающих мастер-классы по расписыванию писанок.

Так в Запорожье художница Галина Силявина поделись секретами росписи писанок.

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Ранее Королевский монетный двор Канады выпустил монету в форме украинской писанки. Монета изготовлена из серебра и украшена специальным золотым покрытием. Монета "Золотая весна" номиналом 20 долларов отчеканена тиражом 5 тысяч экземпляров.