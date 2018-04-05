В Аргентине установлена огромная украинско-польская писанка

Фото kurs.if.ua

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. В аргентинском горолде Апостолес открыт украинско-польский памятник писанке, половина которого изготовлена прикарпатским мастером Мирославом Ясинским.

Город Апостолес выбран для установки писанки неслучайно — он считается колыбелью украинской иммиграции в Аргентину. Половина пасхального яйца изготовлена украинским скульптуром, вторая половина — польским.

"Данный монумент — первый такого рода в Аргентине, которая является и своеобразным символом взаимодействия двух сообществ страны, эмигрировавших сюда еще 120 лет назад, — украинской и польской: каждая из них могла украсить по половине писанки, а сам памятник был расположен на перекрестке улиц "Украина" и "Польша", — говорится в сообщении пресс-службы Украинского Всемирного Координационного Совета.

Во время открытия хор "Voces de Apóstoles" выполнил украинский и польский гимны.

Фото kurs.if.ua Памятник писанке в Аргентине

Автором украинской "половины" Мирослав Ясинский является художником-монументалистом, член Союза художников Украины и Союза народных мастеров Украины.

Ранее Королевский монетный двор Канады выпустил монету в форме украинской писанки. Монета изготовлена из серебра и украшена специальным золотым покрытием. Монета "Золотая весна" номиналом 20 долларов отчеканена тиражом 5 тысяч экземпляров.