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    В Аргентине установлена огромная украинско-польская писанка

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    Город Апостолес выбран для установки писанки неслучайно - он считается колыбелью украинской иммиграции в Аргентину. Половина пасхального яйца изготовлена украинским скульптуром, вторая половина - польским.
    Памятник писанке в Аргентине
    Фото kurs.if.ua

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. В аргентинском горолде Апостолес открыт украинско-польский памятник писанке, половина которого изготовлена прикарпатским мастером Мирославом Ясинским.

    Фестиваль тюльпанов Тайны Пасхальной писанки в Киеве
    УНИАН
    Фестиваль тюльпанов "Тайны Пасхальной писанки" в Киеве

    Город Апостолес выбран для установки писанки неслучайно — он считается колыбелью украинской иммиграции в Аргентину. Половина пасхального яйца изготовлена украинским скульптуром, вторая половина — польским.

    "Данный монумент — первый такого рода в Аргентине, которая является и своеобразным символом взаимодействия двух сообществ страны, эмигрировавших сюда еще 120 лет назад, — украинской и польской: каждая из них могла украсить по половине писанки, а сам памятник был расположен на перекрестке улиц "Украина" и "Польша", — говорится в сообщении пресс-службы Украинского Всемирного Координационного Совета.

    Во время открытия хор "Voces de Apóstoles" выполнил украинский и польский гимны.

    Фото kurs.if.ua
    Памятник писанке в Аргентине

    Автором украинской "половины" Мирослав Ясинский является художником-монументалистом, член Союза художников Украины и Союза народных мастеров Украины.

    Ранее Королевский монетный двор Канады выпустил монету в форме украинской писанки. Монета изготовлена из серебра и украшена специальным золотым покрытием. Монета "Золотая весна" номиналом 20 долларов отчеканена тиражом 5 тысяч экземпляров.

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