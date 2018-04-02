Мощный ветер повалил писанки на выставке в Киеве

Фото twitter.com/emanacia91
КИЕВ, 2 апр - РИА Новости Украина. Мощные порывы ветра повредили выставку пасхальных яиц - писанок, которые выставлены на Софийской площади в Киеве.
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Вечером в воскресенье, 1 апреля, очевидцы сняли видео, как ветер катает упавшие писанки по тротуару.
Киев. Ветер был сильный. pic.twitter.com/fNR1gaz6nT— Екатерина Ткачева (@emanacia91) 1 апреля 2018 г.
Напомним, на Софиевской площади в центре Киева проходит традиционный "Всеукраинский фестиваль писанок", где представлены работы художников из разных регионов Украины. Выставка гигантских пасхальных яиц продлится до 22 апреля.
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