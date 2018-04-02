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    Мощный ветер повалил писанки на выставке в Киеве

    (обновлено: )19120
    На Софийской площади ураганный ветер нанес удар по выставке "Всеукраинский фестиваль писанок", где представлены работы художников из разных регионов Украины.
    Сильный ветер повалил выставку писанок на Софийской площади в Киеве
    Фото twitter.com/emanacia91

    КИЕВ, 2 апр - РИА Новости Украина. Мощные порывы ветра повредили выставку пасхальных яиц - писанок, которые выставлены на Софийской площади в Киеве.

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    Вечером в воскресенье, 1 апреля, очевидцы сняли видео, как ветер катает упавшие писанки по тротуару.

    Напомним, на Софиевской площади в центре Киева проходит традиционный "Всеукраинский фестиваль писанок", где представлены работы художников из разных регионов Украины. Выставка гигантских пасхальных яиц продлится до 22 апреля.

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