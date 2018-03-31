Пес из колбасы и лев из макарон: украинка создает картины из еды

Украинский дизайнер и фотограф Дарина Косарь создает картины из фруктов, макарон, приправ и других продуктов.

Дарья имеет большую армию поклонников в Instagram (более 40 000 подписчиков) и YouTube.

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К девушке пришел успех после того, как американская компания для продвижения нового альбома певицы Кэти Пeрри заказывала ее портрет из белого и черного шоколада и фруктов.

"Я не воспринимала свое хобби серьезно до тех пор, пока не получила первую коммерческое предложение. Затем второе, третье. Сейчас я очень счастлива и благодарна миру за то, что у меня есть возможность творить и работать в свое удовольствие!" — рассказывает Косарь.