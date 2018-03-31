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    Фотоленты

    Пес из колбасы и лев из макарон: украинка создает картины из еды

    (обновлено: )97
    Картина из еды
    Картина из еды
    Картина из еды
    Картина из еды
    Картина из еды
    Картина из еды
    Картина из еды
    Картина из еды
    Картина из еды
    Картина из еды
    Картина из еды
    darynakossar / instagram
    Картина из еды
    Картина из еды
    darynakossar / instagram
    Картина из еды
    Картина из еды
    darynakossar / instagram
    Картина из еды
    Картина из еды
    darynakossar / instagram
    Картина из еды
    Картина из еды
    darynakossar / instagram
    Картина из еды
    Картина из еды
    darynakossar / instagram
    Картина из еды
    Картина из еды
    darynakossar / instagram
    Картина из еды
    Картина из еды
    darynakossar / instagram
    Картина из еды
    Картина из еды
    darynakossar / instagram

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    Картина из еды

    Украинский дизайнер и фотограф Дарина Косарь создает картины из фруктов, макарон, приправ и других продуктов.

    Дарья имеет большую армию поклонников в Instagram (более 40 000 подписчиков) и YouTube.

    Смотрите также: "Сфоткай типа Рембрандт". Великие картины VS фото

    К девушке пришел успех после того, как американская компания для продвижения нового альбома певицы Кэти Пeрри заказывала ее портрет из белого и черного шоколада и фруктов.

    "Я не воспринимала свое хобби серьезно до тех пор, пока не получила первую коммерческое предложение. Затем второе, третье. Сейчас я очень счастлива и благодарна миру за то, что у меня есть возможность творить и работать в свое удовольствие!" — рассказывает Косарь.

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