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    Фотоленты

    "Сфоткай типа Рембрандт". Великие картины VS фото

    (обновлено: )10801
    «Автопортрет, посвященный доктору Элоессеру», Фрида Кало
    «Бурлаки на Волге», Иван Репин
    «Тайная вечеря», Леонардо да Винчи
    «Поцелуй», Густав Климт
    «Сирень», Михаил Врубель
    «Богатыри», Виктор Васнецов
    «Крестьянская девушка», Федот Сычков
    «Купание красного коня», Кузьма Петров-Водкин
    «Любительница абсента», Пабло Пикассо
    «У чужого окна», Константин Васильев
    «Американская готика», Грант Вуд
    «Автопортрет, посвященный доктору Элоессеру», Фрида Кало
    «Автопортрет, посвященный доктору Элоессеру», Фрида Кало
    bigpicture.ru
    «Бурлаки на Волге», Иван Репин
    «Бурлаки на Волге», Иван Репин
    bigpicture.ru
    «Тайная вечеря», Леонардо да Винчи
    «Тайная вечеря», Леонардо да Винчи
    bigpicture.ru
    «Поцелуй», Густав Климт
    «Поцелуй», Густав Климт
    bigpicture.ru
    «Сирень», Михаил Врубель
    «Сирень», Михаил Врубель
    bigpicture.ru
    «Богатыри», Виктор Васнецов
    «Богатыри», Виктор Васнецов
    bigpicture.ru
    «Крестьянская девушка», Федот Сычков
    «Крестьянская девушка», Федот Сычков
    bigpicture.ru
    «Купание красного коня», Кузьма Петров-Водкин
    «Купание красного коня», Кузьма Петров-Водкин
    bigpicture.ru
    «Любительница абсента», Пабло Пикассо
    «Любительница абсента», Пабло Пикассо
    bigpicture.ru
    «У чужого окна», Константин Васильев
    «У чужого окна», Константин Васильев
    bigpicture.ru
    «Американская готика», Грант Вуд
    «Американская готика», Грант Вуд
    bigpicture.ru

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    «Автопортрет, посвященный доктору Элоессеру», Фрида Кало

    В соцсети появился паблик "Сфоткай типа Рембрандт", где публикуют косплеи на героев известных картин, скульптур и средневековых миниатюр.

    Автором проекта стал глава сообщества "Страдающее Средневековье" Юрий Сапрыкин.

    По его словам, такая идея пришла к нему после сотрудничества с Третьяковской галереей для проекта "1917". Во время флешмоба в соцсетях появились первые 10-15 стилизованных изображений, а дальше контент для сообщества стали предлагать подписчики.

    Смотрите также: "Чешская Барби" поразила сеть аппетитными формами

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