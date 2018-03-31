"Сфоткай типа Рембрандт". Великие картины VS фото

В соцсети появился паблик "Сфоткай типа Рембрандт", где публикуют косплеи на героев известных картин, скульптур и средневековых миниатюр.

Автором проекта стал глава сообщества "Страдающее Средневековье" Юрий Сапрыкин.

По его словам, такая идея пришла к нему после сотрудничества с Третьяковской галереей для проекта "1917". Во время флешмоба в соцсетях появились первые 10-15 стилизованных изображений, а дальше контент для сообщества стали предлагать подписчики.

Смотрите также: "Чешская Барби" поразила сеть аппетитными формами