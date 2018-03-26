"Голодный и без денег". В сети появились уникальные кадры молодого Брэда Питта

Фотограф Сандра Доуни-Данн поделилась неизвестными фото актера Брэда Питта. Голливудская знаменитость позировала ей в 1987 году на фоне игровых автоматов, винтажных компьютеров и урбанистических пейзажей.

Фотограф и актер встретились в ночном клубе в честь вечеринки, устроенной каналом CBS по случаю запуска сериала Dallas.

"Мой отец сказал, что Питт однажды станет известным и снимет его в своей ленте. Питт не мог в это поверить", — рассказывает Данн.

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"Питт выглядел грустным, — говорит фотограф, — сказал, что голодный и без денег, даже чтобы купить гамбургер за 33 цента в McDonald's. Позже он получил судьбоносную работу в "Тельме и Луизе ", которая принесла ему славу".