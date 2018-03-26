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    Фотоленты

    "Голодный и без денег". В сети появились уникальные кадры молодого Брэда Питта

    (обновлено: )31820
    В сети показали неизвестные ранее фото молодого Брэда Питта
    В сети показали неизвестные ранее фото молодого Брэда Питта
    В сети показали неизвестные ранее фото молодого Брэда Питта
    В сети показали неизвестные ранее фото молодого Брэда Питта
    В сети показали неизвестные ранее фото молодого Брэда Питта
    В сети показали неизвестные ранее фото молодого Брэда Питта
    В сети показали неизвестные ранее фото молодого Брэда Питта
    В сети показали неизвестные ранее фото молодого Брэда Питта
    В сети показали неизвестные ранее фото молодого Брэда Питта
    В сети показали неизвестные ранее фото молодого Брэда Питта
    В сети показали неизвестные ранее фото молодого Брэда Питта
    В сети показали неизвестные ранее фото молодого Брэда Питта
    В сети показали неизвестные ранее фото молодого Брэда Питта
    В сети показали неизвестные ранее фото молодого Брэда Питта
    Sandra Downie-Dunn
    В сети показали неизвестные ранее фото молодого Брэда Питта
    Sandra Downie-Dunn
    В сети показали неизвестные ранее фото молодого Брэда Питта
    Sandra Downie-Dunn
    В сети показали неизвестные ранее фото молодого Брэда Питта
    Sandra Downie-Dunn
    В сети показали неизвестные ранее фото молодого Брэда Питта
    Sandra Downie-Dunn
    В сети показали неизвестные ранее фото молодого Брэда Питта
    Sandra Downie-Dunn
    В сети показали неизвестные ранее фото молодого Брэда Питта
    Sandra Downie-Dunn
    В сети показали неизвестные ранее фото молодого Брэда Питта
    Sandra Downie-Dunn
    В сети показали неизвестные ранее фото молодого Брэда Питта
    Sandra Downie-Dunn
    В сети показали неизвестные ранее фото молодого Брэда Питта
    Sandra Downie-Dunn
    В сети показали неизвестные ранее фото молодого Брэда Питта
    Sandra Downie-Dunn
    В сети показали неизвестные ранее фото молодого Брэда Питта
    Sandra Downie-Dunn
    В сети показали неизвестные ранее фото молодого Брэда Питта
    Sandra Downie-Dunn

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    Фотограф Сандра Доуни-Данн поделилась неизвестными фото актера Брэда Питта. Голливудская знаменитость позировала ей в 1987 году на фоне игровых автоматов, винтажных компьютеров и урбанистических пейзажей.

    Фотограф и актер встретились в ночном клубе в честь вечеринки, устроенной каналом CBS по случаю запуска сериала Dallas.

    "Мой отец сказал, что Питт однажды станет известным и снимет его в своей ленте. Питт не мог в это поверить", — рассказывает Данн.

    Смотрите также: Джоли раскрыла детали развода с Питтом

    "Питт выглядел грустным, — говорит фотограф, — сказал, что голодный и без денег, даже чтобы купить гамбургер за 33 цента в McDonald's. Позже он получил судьбоносную работу в "Тельме и Луизе ", которая принесла ему славу".

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