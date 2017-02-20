Джоли раскрыла детали развода с Питтом

Общение Джоли с журналисткой телеканала проходило в Камбодже, где звезда представила свой новый фильм, а также присутствовала во время старта его проката в стране. Она не была многословной и сказала только, что это было очень непростое время.

"Мы — семья и всегда ею будем. Мы переживем это время, и, надеюсь, станем еще более сильной семьей",- рассказала актриса.

Джоли также представила себя через пять лет. "На этом этапе надеюсь, что еще буду полна сил. Через пять лет я надеюсь путешествовать по миру, навещать своих детей. Надеюсь, что они будут счастливы и будут заниматься интересными вещами, думаю, в разных частях света. Я буду поддерживать их во всем", — ответила кинозвезда.

Актриса подчеркнула, что сейчас все ее внимание сосредоточено на детях: 15-летнем Мэддоксе, 13-летнем Паксе, 11-летней Захаре, десятилетней Шайло и восьмилетних близнецах Ноксе и Вивьен.

"Я сконцентрирована на детях… на наших детях… моя задача сейчас найти правильный путь и пройти через все это. Мы всегда будем семьей. И надеюсь, что найденный путь только сблизит нас и сделает сильнее" — резюмировала Джоли.

Напомним, Брэд Питт в рамках бракоразводного процесса с Анджелиной Джоли добился права проводить время с их общими детьми без наблюдающего психолога.