Брэд Питт добился права общаться с детьми без психолога

VALERIE MACON / AFP

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Голливудский актер Брэд Питт в рамках бракоразводного процесса с Анджелиной Джоли добился права проводить время с их общими детьми без наблюдающего психолога, сообщает Lenta.ru со ссылкой на InTouch.

По словам инсайдера, 53-летний Питт уже дважды забирал детей, живущих с матерью, на ночевки в свое новое жилье.

С отцом провели время приемная дочь Захара, а также биологические дети Шайло, Вивьен и Нокс. Двое старших приемных сыновей, Мэддокс и Пакс, не ночевали у актера. Их отношения с Питтом остаются напряженными.