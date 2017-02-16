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    Культура

    Брэд Питт добился права общаться с детьми без психолога

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    Актер Брэд Питт на премьере фильма Союзники
    VALERIE MACON / AFP

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Голливудский актер Брэд Питт в рамках бракоразводного процесса с Анджелиной Джоли добился права проводить время с их общими детьми без наблюдающего психолога, сообщает Lenta.ru со ссылкой на InTouch.

    По словам инсайдера, 53-летний Питт уже дважды забирал детей, живущих с матерью, на ночевки в свое новое жилье.

    С отцом провели время приемная дочь Захара, а также биологические дети Шайло, Вивьен и Нокс. Двое старших приемных сыновей, Мэддокс и Пакс, не ночевали у актера. Их отношения с Питтом остаются напряженными.

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