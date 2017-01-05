Джоли и Питт договорились засекретить информацию о детях

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КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Американская актриса Анджелина Джоли согласилась с просьбой супруга Брэда Питта засекретить информацию о своих детях.

Адвокаты Питта подали в суд ходатайство с просьбой засекретить записи, касающиеся частной жизни шестерых детей, так как по мнению их клиента, данные, ранее предоставленные Джоли, могут причинить вред детям, сообщает dailymail.

По информации издания, речь идет об упоминание в документах врачей и специалистов по психическому здоровью детей.

В то же время адвокат Джоли считает, что у Питта есть свои мотивы засекретить информацию о детях, в частности, ссора, произошедшая со старшим приемным сыном Мэддоксом.

В конце сентября стало известно, что Анджелина Джоли подала документы на развод, объяснив свое решение "непримиримыми разногласиями между супругами". Также актриса попросила у суда оставить шестерых детей жить вместе с ней.

Ранее СМИ сообщали, что Питт во время перелета в Лос-Анджелес вместе с детьми и супругой якобы "вышел из себя", проявив грубость как вербально, так и физически по отношению к своему несовершеннолетнему сыну Мэддоксу.