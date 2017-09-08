Анджей Дуда: Европа "разных скоростей" несет угрозу

Владимир Матвеев, обозреватель

Президент Польши раскритиковал идею Европы "разных скоростей" Макрона-Меркель, предупреждая, что евроблок с разными "классами" членов утратил бы свою привлекательность и, в конце концов, развалился бы. Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил во время 27-го экономического форума в Кринице-Здруй, сообщает издание Financial Times.

"Brexit не является риском для ЕС", — сказал Дуда, предупредив, что – большей угрозой для ЕС станет возможное начало реализации идеи союза "разных скоростей", которое может подорвать основы Евросоюза — сообщества "свободных" и равных стран и привести его к "коллапсу".

Тем самым Дуда проиллюстрировал усиливающийся раскол в ослабевающем евроблоке.

По мнению польского президента, если Евросоюз формально станет союзом "разных скоростей", блок будет разделен на "лучших" и "худших" членов, где более сильные смогут принимать решение за других. Он считает, что это приведет к утрате его привлекательности не только для тех стран, которые считались бы "классом B" и "классом C", но также и тех, которые относятся к "классу А", сообщают Bloomberg вместе с The Washington Post.

Скептицизм Дуды в значительной степени разделяет Георге Иванов, президент Македонии, который сказал на форуме, что Европа "двух скоростей" не имеет смысла, даже "как метафора".

При этом, Дуда поддерживает дальнейшую европейскую интеграцию, в частности, речь идет о балканской шестерке, но считает, что ЕС необходима реформа по сокращению полномочий институтов блока.

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Европа "разных" или "многих" скоростей (англ. Multi-speed Europe) — термин, используемый для определения идеи о возможности разного уровня интеграции для разных стран, входящих в состав ЕС.

Напомним, еще в марте этого года лидеры крупнейших экономик Европы одобрили концепцию "многоскоростной Европы", в которой некоторые страны получили бы законное право углублять интеграцию быстрее, чем другие.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не исключил, что ЕС после Brexit будет развиваться по сценарию "Европы разных скоростей". По словам Юнкера, в его основе лежит принцип "кто хочет большего, тот и делает больше".

Согласно высказанной идее, интеграционные процессы будут развиваться в группе стран, которые составят "ядро ЕС", а страны, не желающие принимать в них участие или не имеющие достаточно возможностей для этого, будут предоставлены в большей степени сами себе.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель поддержала заявления о Европе "разных скоростей" президента Франции Эммануэля Макрона, который считает, что ядро "авангардных" стран может проложить путь в углублении интеграции в ЕС.

В условиях угрозы дальнейшего раскола блока, он фактически продвигает идею европейского федерализма, изобретая Европу с "разными форматами", прежде всего, с целью сохранения ядра еврозоны.

Так, 29 августа Макрон на традиционной встрече с послами в Елисейском дворце объявил, что его аппарат готовит предложения по реформе Евросоюза, которые опираются на принцип "разноскоростной Европы", т. е. предполагает реформирование в направление дальнейшей интеграции ядра еврозоны.

Идея категорически не нравится младоевропейцам нового призыва, которые успели привыкнуть к политической и финансовой поддержке Западной Европы. Страны из Вышеградской группы выступают против предложенной Еврокомиссией схемы распределения беженцев, усугубляя раскол в евроблоке на фоне процесса Brexit и не утихающего миграционного кризиса.

Так, Варшава за последние месяцы схлестнулась с Брюсселем на ряде фронтов, включая несогласие с решением ЕК о принятии мигрантов по квотам, навязываемым блоком.

Ранее премьер-министр Польши Беата Шидло в интервью изданию "wSieci" отвергла "попытки шантажа" в отношении Польши со стороны некоторых государств и органов ЕС, "с целью принуждения Варшавы к согласию на принятие мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока" в рамках механизма обязательного перераспределения мигрантов по странам ЕС.

В связи с этим, Еврокомиссия заявила, что направит в Суд Евросоюза иск в отношении Польши, Венгрии и Чехии, если в ближайшие недели эти страны не примут беженцев, разделенных между странами ЕС "в рамках программы релокации". Об этом 5 сентября заявил еврокомиссар по вопросам миграции Димитрис Аврамополис, сообщает Radio Polska.

При этом Польша рассчитывает на тесный альянс с США, НАТО в контексте диверсификации источников и путей поставок энергоресурсов и перевооружения армии.

Как бы там ни было, вместо провозглашаемой указанными западноевропейскими лидерами интеграции ряда стран Евросоюза, позиция лидеров стран Восточной Европы и некоторых других европейских стран, иллюстрирует продолжающуюся фрагментацию в блоке. Существенное влияние на ситуацию окажут результаты предстоящих в этом месяце выборов в германский Бундестаг.