Цель ЕС - в колонизации центральной и восточной Европы — чешский политик

РИА Новости Украина

Опубликованы данные о количестве участников осенних парламентских выборов в Чехии: это 31 политическая партия, движение и коалиционное объединение. Впервые на выборы в нижнюю палату парламента идет "Альянс Национальных Сил" (АНС), главным пунктом программы которого является требование выхода Чешской Республики из ЕС и НАТО.

"АНС – это неформальная платформа небольших патриотических партий, движений, различных обществ и отдельных граждан. Члены и сочувствующие АНС баллотируются в списке кандидатов одного из своих членов – Чешской национально-социальной партии, самой старой политической партии с непрерывавшейся правовой преемственностью, отпраздновавшей в этом году 120-летие своего возникновения и за всё это время ни разу не пропустившей выборы! Более длительной истории нет ни у кого, и поэтому члены и сочувствующий АНС являются носителями аутентичных патриотических идей", – рассказала в интервью "Спутнику" одна из основательниц альянса Владимира Витова (Vladimíra Vítová).

Расскажите нам вкратце о программе АНС, о его ключевых аспектах.

— Основные пункты: ДА миру, выход из ЕС и НАТО, ДА национализации природного богатства и стратегических отраслей национальной экономики. Если мы не предпримем эти три важных шага, то в нашей стране абсолютно ничего не изменится, что бы кто ни обещал. ЕС с самого начала устроена так, что Центральная и Восточная Европа лишь выполняют роль колонии Запада и служат его обогащению. Иначе бы наши зарплаты не были систематически в 3-4 раза меньше, чем, например, в Германии (причём это вызвано отнюдь не производительностью труда!). Далее в нашей программе следуют три НЕТ: НЕТ нелегальной миграции, НЕТ кабале транснациональных компаний и отмене декретов президента Чехословацкой Республики Эдварда Бенеша. Помимо этих главных шести пунктов, у нас также есть комплексная программа, касающаяся ведомственной реорганизации государственного управления. Направленная, разумеется, не только на повышение лишь "самого по себе" ВВП, но и на повышения качества жизни людей. В разработке программы принимали участие ведущие специалисты нашей страны.

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Есть ли среди партий и те, которые также выступают за выход из ЕС и НАТО? Кто может быть вашим потенциальным идейным союзником на выборах?

— Среди крупных партий нам отчасти близки по своей программе только "Коммунистическая партия Чехии и Моравии" и "Свобода и прямая демократия". Распространенное заблуждение, что у нас в стране много подобных партий, которые выступают за выход из ЕС. Однако все наоборот. Только несколько небольших непарламентских партий требуют такого решения. Большинство же выдают себя не за тех, кем являются на самом деле. Ни у "Гражданской демократической партии", ни у "Коммунистической партии Чехии и Моравии", ни у партии "Свобода и прямая демократия" нет четких требований по выходу из ЕС. Все они только поддерживают референдум. И даже не берут во внимание то, что выборы важнее референдума и люди уже во время выборов могут высказаться за выход из ЕС. То же самое касается и вопроса по выходу из НАТО, программы партий выглядят еще более неопределенными. Возьмем, например, "Чешскую пиратскую партию" или другие подобные альтернативные партии, которые хотят остаться в ЕС и в НАТО. Избиратели этого даже не подозревают, они просто не читают предвыборных программ, думая, что у всех они одни и те же. И когда по телевизору они слышат о каких-то партиях, не поддерживающих правительство, то считают, что они и за выход из ЕС.

Согласно социологическим опросам, большинство граждан Чехии хочет остаться в ЕС и НАТО?

— Наши коллеги провели свой предвыборный опрос. Согласно нему, приведенные цифры социологических опросов могут быть достоверными только в том случае, если подавляющее большинство правомочных избирателей придет на выборы. Например, при участии 7 миллионов правомочных избирателей, Чешская национально-социальная партия могла бы получить 9,07% голосов и 19 кресел в парламенте. Опрос составлялся по результатам прошедших выборов, на основе достоверных цифр проголосовавших и не принявших участия в выборах. Все социологические опросы пытаются повлиять на мнение граждан и создают определенное информационное поле.

Подсчитывали ли вы возможные убытки в случае выхода Чехии из ЕС? Не развалит ли это чешскую экономику?

— Напротив, несколько лучших экономистов нашей партии подтверждают тот факт, что после выхода из ЕС экономика страны не упадет, а наоборот начнет расти! Даже судя по правительственным материалам понятно, что наше членство в ЕС не выгодно для нас, мы больше платим, чем получаем от них! Эти данные и все конкретные цифры находятся в открытом доступе. Общая экономическая концепция "Альянса Национальных Сил" будет в ближайшие дни представлена на пресс-конференции.

У вас есть возможность выступать по телевизору?

— Нет. Совсем.

Любая избирательная кампания стоит денег. Кто вас финансирует?

— Никто. Мы все оплачиваем исключительно сами.