Евросепаратизм. Каталония, por favor, не уходи!

Владимир Матвеев, обозреватель

Несмотря на заявления лидеров ЕС, в Европе, помимо процесса Brexit, наблюдается "парад суверенитетов", с развитием тенденции экономически развитых и культурно самобытных регионов отделиться от менее успешных и богатых частей центрального государства.

Тенденции к отделению наблюдается в Каталонии, Шотландии, Северной Италии, в Бельгии и ряде других стран, откуда сепаратистские настроения, подогреваемые миграционным кризисом, могут переброситься на другие страны Евросоюза. Иконографика европейских сепаратистских движений представлена AFP на сайте.

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Существуют причины экономического и религиозно-культурного плана по отделению регионов. Национальные и культурные отличия народов регионов, ранее не входивших в состав центрального европейского государства, сочетаются с ростом национализма и стремлением к большей экономической независимости богатых регионов, зачастую, связанных с добычей и транзитом энергоресурсов.

Так, недавно в Каталонии обнародован законопроект о референдуме. Итоги голосования предложено считать юридически более значимыми, чем любую другую правовую норму, которая вступит с ним в противоречие.

Правительство Каталонии готово "незамедлительно" объявить о независимости региона от Испании, если за такое решение проголосует большинство участников референдума, запланированного на 1 октября, заявила на заседании местного парламента депутат от правящей коалиции Каталонии Габриэла Серра 4 июля, сообщает DW.

Если же участники плебисцита выскажутся против отделения от Испании, в регионе должны состояться выборы нового правительства, говорится в документе.

О проведении референдума о независимости Каталонии местные власти объявили в июне. Его участникам предложено ответить на вопрос: "Хотели бы вы, чтобы Каталония была независимым государством с республиканской формой правления?".

Правительство в Мадриде продолжает выступать против проведения голосования и будет делать все возможное, чтобы заблокировать его юридически.

Между тем, сторонники независимости автономной области на северо-востоке Испании уже давно говорят о необходимости жить самостоятельно. Один из главных аргументов состоит в том, что "процветающий регион со столицей в Барселоне платит Мадриду больше, чем получает от него", передает ВВС.

Так, Каталония является одной из наиболее развитых в промышленном отношении и на рынке туризма. На долю этого региона приходится пятая часть ВВП Испании. Каталония отдает в казну Испании больше всех других регионов Испании, обеспечивая 20% ВВП страны, но обратно получает в год на 16 миллиардов евро меньше. Похожая ситуация наблюдается в Шотландии с ее богатой нефтяной индустрией.

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В 2006 году Каталония получила еще больше полномочий, в том числе была расширена ее финансовая самостоятельность. Однако, в отличие от басков, каталонцы не могут сами определять количество налогов, отчисляемых центральному правительству.

Жители Каталонии говорят на своем языке, относящемся к галло-романской группе языков и близкому к окситанскому языку во французском Провансе, который на протяжении поколений притеснялся испанскими властями.

Характерно, что зоны залегания испанского сланцевого газа на территории Испании, которыми заинтересовались западные ТНК, находятся в пределах автономных регионов Каталония, страна Басков и Кантабрия.

Как пишет ведущая региональная газета La Vanguardia, по условиям референдума в Каталонии в случае, если избиратели проголосуют "за", независимость может быть объявлена "в течение 48 часов". При этом в Статье 4 условий отмечается, что для признания референдума состоявшимся, минимальная явка не требуется.

В ноябре 2014 года региональное правительство провело неофициальный опрос, в ходе которого около 80% принявших в нем участие высказались за независимость. Между тем, явка избирателей оказалась сравнительно низкой: из 6,3 млн потенциальных избирателей проголосовало лишь 2,2 млн. Референдум также не был обязательным к исполнению, и Конституционный суд признал его незаконным, напоминает ВВС.

Тем не менее, сепаратисты в полной мере воспользовались результатами этого непризнанного референдума. В 2015 году националисты Каталонии получили абсолютное большинство мест (135) в региональной ассамблее и проголосовали за начало процесса отделения от Испании.

Опрос барселонской газеты El Periodico, которая не поддерживает движение за независимость, говорит о том, что сегодня 85% каталонцев хотят проведения референдума.

Как сообщает ВВС, председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон убежден в том, что Каталония может и должна стать независимой. Эксперты высказывают сомнения в реальности такой возможности.

Вместе с тем, в случае успешности каталонского референдума, он может вдохновить ряд сепаратистских движений в странах Европы, сыграв роль катализатора для других регионов Европы, где активны сепаратистские настроения.

При этом показательно, что каталонцы и шотландцы, которых центральные правительства называют "сепаратистами", не хотят покидать Евросоюз.

Как бы там ни было, сам факт обнародования в Каталонии нового законопроекта о референдуме относительно независимости региона, подтверждает сохранение тренда к большей самостоятельности от центрального государства экономически развитых и самобытных регионов. Это может привести в конечном итоге к изменению конфигурации самого европейского пространства в контексте процесса Brexit, миграционного кризиса, а также политики Администрации Дональда Трампа.