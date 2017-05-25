Каталония намерена провозгласить независимость

Владимир Матвеев, обозреватель

Власти Каталонии подготовили механизм, который регламентирует проведение референдума и предусматривает немедленный выход из состава Испании, если центральное правительство в Мадриде не позволит провести запланированный на осень референдум о независимости.

Об этом пишет газета El Pais со ссылкой на проект закона, подготовленный правительством Каталонии.

Центральное правительство Испании делает всё, чтобы не позволить повторного голосования в Каталонии, которая продолжает добиваться отделения от Испании.

В случае, если правительство Испании помешает проведению референдума, в течение двух месяцев указанный документ будет функционировать как временная конституция Каталонии.

Согласно тексту документа, парламенту дается разрешение начать учредительный процесс, кульминацией которого станет появление "парламентской республики" Каталонии, пишет издание.

"Если испанское государство помешает проведению референдума, этот закон вступит в силу в полном объеме и сразу же, как только (региональный) парламент подтвердит эту препятствие", - говорится в проекте закона.

Также сообщается, что в случае одобрения референдума власти Каталонии намерены вынести на голосование следующий вопрос: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым от Испании государством?". Планируется, что возможный референдум может состояться 24 сентября или 1 октября. Кроме того, проект закона предусматривает, что Каталония станет парламентской республикой и останется в Евросоюзе. Впрочем, представители ЕС ранее заявляли, что выход из состава Испании будет означать автоматический выход и из Евросоюза.

Мадрид, в свою очередь, напоминает, что Барселона не может проводить референдум о независимости Каталонии без разрешения испанского правительства.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой назвал неприемлемым шантажом намерение провозгласить независимость Каталонии, если испанское правительство будет препятствовать автономии провести референдум, пишет испанское издание

По мнению премьера Рахоя, глава Женералитата (правительства) Каталонии Карлос Пучдемон должен предстать перед парламентом и объяснить свои предложения, сообщает издание.

Однако, Пучдемон отказался от приглашения властей Испании выступить в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента) и представить предложение по организации референдума о независимости региона, сообщает издание La Vanguardia.

Как заявил лидер автономии, сначала правительства Каталонии и Испании должны достичь консенсуса по данному вопросу. По его словам, "референдум о независимости, согласованный с правительством, наилучшее решение".

Сторонники отделения Каталонии приводят в качестве аргумента языковые и культурные отличия автономной области от остальной части Испании, а также более благоприятное экономическое положение в регионе.

Напомним, автономная область Каталония, со столицей в Барселоне, является одной из наиболее развитых в промышленном отношении и на рынке туризма. На долю этого региона приходится пятая часть ВВП Испании. Так, за первый квартал 2017 года ВВП Каталонии продемонстрировал рост на 2,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, он превысил показатели предыдущего квартала на 0,7%. Такие данные приводит Институт статистики Каталонии (Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat)) совместно с департаментом экономики Женералитета (Conselleria de Economía de la Generalitat).

Среди местных избирателей также выросло недовольство относительно распределения налогов, собираемых в Каталонии, значительная доля которых направляется Мадридом на финансирование менее благополучных регионов страны.

Показательно, что зоны залегания испанского сланцевого газа на территории Испании, которыми интересовались западные ТНК, находятся в пределах автономных регионов Каталония, страна Басков и Кантабрия.

Напомним, ранее суд также запретил экс-главе Каталонии, инициировавшему референдум о независимости от Испании, занимать государственные должности. Верховный юстициогнный суд запретил Артуру Масу на два года работать на государственной службе из-за того, что в 2014 году он организовал, как считают федеральные власти, незаконный референдум об отделении от Испании.

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Изначально планировалось провести голосование в сентябре 2017 года вне зависимости от согласия или несогласия испанского правительства. В отношении суверенитета области действует вето Конституционного суда, запрещающее провозглашение независимости. Соответствующее решение парламент Каталонии принял осенью 2014 года. Однако, каталонское правительство приняло решение провести символическое голосование. Около 80% поддержали идею независимости.

По данным проведенного в декабре 2016 года опроса каталонского Центра изучения общественного мнения, за отделение от Испании выступает 44,9% каталонцев, против — 45,1%.

Между тем, в конституции Испании отсутствуют статьи, которые разрешали бы автономной области провести референдум без согласования с центральным правительством и объявить о независимости в одностороннем порядке.

Сложилась патовая ситуация, когда до конца не ясно, что для Мадрида хуже — запрещать или разрешать референдум.