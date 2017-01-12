Рахой заявил, что не допустит референдума в Каталонии

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Власти Испании не допустят проведения референдума в Каталонии, но готовы идти на уступки в финансировании региона, заявил испанский премьер Мариано Рахой на пресс-конференции в Мадриде.

"Хочу четко сказать, поскольку нет никакой необходимости обманывать самих себя: я не разрешу проводить референдум, который нарушит целостность Испании, национальный суверенитет и равенство испанцев", — сказал Рахой в Мадриде на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Эндой Кенни.

По словам главы испанского кабинета, он не позволит проводить референдум "чтобы уничтожить национальный суверенитет", поскольку у "него нет полномочий это сделать". При этом Рахой выразил готовность вести диалог и выслушать просьбы каталонского правительства в вопросах финансирования регионального бюджета. "Все остальное абсолютно ни к чему хорошему для людей не приведет", — добавил испанский премьер.

Он также напомнил, что в настоящее время идут активные переговоры между Мадридом и властями Каталонии, и что в ближайшие дни не исключены новые контакты. Рахой также призвал главу каталонского правительства Карлеса Пучдемона не игнорировать предстоящую встречу председателей правительств автономных сообществ Испании.

"Я хочу, чтобы был сделан первый шаг — присутствие на конференции председателей правительств, кресло (каталонского лидера — ред.) не должно остаться пустым. Если кресло пустует, остается только додумывать за отсутствующего", — добавил Рахой.

Глава кабинета добавил, что "он не устанет пытаться вести диалог" и призвал Пучдемона "искать общий язык" с испанским правительством с "открытых и здравых позиций".

Каталонские власти, а также ряд общественных организаций считают, что автономное сообщество должно стать независимым от Испании государством и предпринимают шаги в этом направлении, которые испанские власти, равно как и Конституционный суд страны, признают незаконными.

Парламент Каталонии 6 октября 2016 года принял резолюцию, согласно которой референдум о независимости автономного сообщества от Испании должен быть проведен до конца сентября 2017 года. Правительство Испании оспорило решение в Конституционном суде, который принял соответствующий иск к рассмотрению. Это означает автоматическую приостановку действия резолюции до окончательного вердикта КС. Глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что власти автономного сообщества не подчинятся решению КС и продолжат подготовку к референдуму.

Большинство жителей Каталонии считают необходимым провести референдум о независимости этого автономного сообщества от Испании, свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром GAD 3: 76,6% высказались за проведение референдума, против выступили почти 20%, остальные не определились. Однако 59,1% считают, что проведение такого голосования должно быть согласовано с испанскими властями, за проведение референдума в одностороннем порядке выступают 37,3%.

В случае проведения референдума за независимость Каталонии готовы проголосовать 42,3%, против — 41,9%, еще 5,9% заявили, что не будут участвовать в референдуме, еще 9,9% отказались говорить, как они будут голосовать.