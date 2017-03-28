Парламент Шотландии поддержал новый референдум о независимости

КИЕВ, 28 мар – РИА Новости Украина, Мария Табак. Ассамблея (парламент) Шотландии, как и ожидалось, во вторник поддержал идею первого министра Николы Стерджен о проведении нового референдума о независимости региона.

Депутаты от возглавляемой Стерджен Шотландской национальной партии (SNP) при поддержке "зеленых" набрали необходимое большинство голосов и тем самым предоставили первому министру право подать в британский парламент официальный запрос о проведении нового референдума.

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В поддержку нового референдума о независимости высказались 69 парламентариев, против – 59. Одобрив саму идею нового референдума, депутаты также поддержали и предложенный Стерджен график его проведения: в период с осени 2018 по весну 2019 года.

Голосование должно было состояться 22 марта, но в этот день случился теракт в Лондоне, и шотландские парламентарии приняли решение перенести завершение дебатов и голосование на 28 марта.

В июне прошлого года Шотландия, в отличие от всей Великобритании, высказалась против выхода из ЕС. На прошлой неделе первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии (SNP) Стерджен объявила, что поскольку она не видит со стороны британского правительства стремления прислушаться к интересам шотландцев, она будет добиваться проведения нового референдума о независимости региона. В 2014 году шотландцы проголосовали против выхода из состава Соединенного Королевства, но, как уверяет Стерджен, Brexit является серьезным изменением ситуации, а потому жители Шотландии имеют право на повторное решение своей судьбы. Стерджен пообещала провести референдум в период между осенью 2018 года и весной 2019, то есть перед самым выходом Великобритании из ЕС.

Против идеи проведения нового референдума выступают шотландские консерваторы, лейбористы и либерал-демократы. Во время двухдневных дебатов они обвинили Стерджен в политических манипуляциях и в том, что она думает только, как бы провести референдум, не заботясь о благе шотландцев.

На пути к проведению нового плебисцита Стерджен ждет настоящая битва с британским парламентом и правительством страны. Премьер-министр Тереза Мэй накануне вновь заявила, что до выхода Великобритании из ЕС говорить о новом референдуме о независимости Шотландии не стоит.