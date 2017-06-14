Эксперт: для большинства испанцев независимость Каталонии - популизм

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

В Барселоне прошла массовая акция в поддержку референдума о независимости Каталонии. На ней собрались около 40 тысяч человек. В манифестации принял участие и глава автономного региона Карлос Пучдемонт.

Собравшиеся жители призывали международное сообщество оказать им помощь и защитить права Каталонии — поддержать их в вопросе отделения от Испании. Данный вопрос поднимут уже осенью и проведут соответствующий референдум. Накануне об этом заявил Пучдемонт.

По его словам, референдум пройдет 1 октября и каталонцев спросят: "Хотите ли бы Вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?". Но центральные власти в Мадриде считают, что инициатива провести референдум о независимости Каталонии незаконна и идет вразрез с Конституцией.

В правительстве утверждают, что референдум не пройдет. А в Каталонии уверены в обратном, что голосование состоится. В крайнем случае, если центральные власти Испании не дадут согласия на проведение референдума, правительство Каталонии не исключает одностороннего объявления о независимости.

Предыдущая попытка добиться независимости Каталонии была в ноябре 2014 года. В результате почти 80% проголосовавших высказались в поддержку независимости. Но тогда Конституционный суд Испании постановил запретить проведение голосования.

Территории, заселённые каталонцами, оказались в составе Испании еще в двенадцатом веке. С тех пор жители области неоднократно пытались добиться независимости и однажды им это даже удалось. В 1640 году Каталония восстановила собственную государственность, хотя тогда оставалась независимой лишь двенадцать лет.

Позднее Испания снова подчинила себе эту территорию. Статус автономии Каталония получила в 1979 году. Затем последовало официальное признание каталонского языка, а в 2006 году полномочия автономии были расширены. Но уже с 2008 года началась новая волна негодования. Каталонцы начали требовать независимости.

Почему Каталония так стремится стать независимой и возможно ли это, проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы президент Ассоциации украинцев в Испании, президент "Испанско-Украинской Торговой Палаты для развития" Михаил Петруняк.

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки масовою була ця акція з вимогою щодо проведення референдуму про відокремлення від Іспанії?

— ЗМІ говорять про те, що на цій акції було приблизно 400 тисяч людей.

Наскільки ідея відокремлення Каталонії від Іспанії, як окремого регіону, підтримується масами?

— І більшість іспанців, і в тому числі каталонців схиляються до того, що це є популізм, що це є один із засобів тиску на центральний іспанський уряд. Тобто вимагати більше, щоб отримати менше.

Справа в тому, що в останні сім-вісім років в Іспанії йде надзвичайно щільна політична конкуренція, політична боротьба, політична криза, власне, між народною партією і соціалістичною. І вони були як гегемони політичної боротьби на останні 30 років.

І от виникли партії регіонального типу, в тому числі і каталонські, які, звичайно, мають певну підтримку місцевого населення. Ви сказали про те, що приблизно два мільйони взяли участь в референдумі, то все-таки це є тільки 33% від загального населення Каталонії. І звичайно, хто приходить на референдум або на якусь політичну акцію? Зацікавлена сторона.

Тому якщо, на моє переконання, буде поставлене питання в дійсності про відокремлення від Іспанії, тоді піднімуться ті люди, які проти від'єднання, які проти автономії Каталонії та за перебування з Іспанією.

Чому ви вважаєте, що вони все ж таки піднімуться? Невже вони не пасивна частина суспільства?

— По правді сказати, тільки зараз, на хвилі популізму піднялися ті, хто був зацікавлений. Ті, хто, як правило, йде завжди в передній колоні будь-якого громадського чи політичного руху. Тому навіть якщо проводять соцопитування, то проходять спочатку ті люди, які зацікавлені сказати свою думку.

До чого я веду? До того, що якщо в дійсності буде кардинально поставлене питання, і населення Каталонії зрозуміє, що їх може чекати в дійсності від'єднання, вони тоді піднімуться на цей референдум і скажуть своє слово. І я впевнений, що скажуть "ні".

Чому? Тому що в самій Іспанії протягом багатьох років, можливо, це навіть порівняти якось в Україні з Донбасом, провести паралелі, що це економічно розвинений район, а, наприклад, Андалусія на Півдні найменш розвинена. І от останні роки, перед тим, як готуватися до цього політичного, так би сказати, тиску на центральний уряд, влада Каталонії проводила свою політику підтримки андалуських політичних партій, щоб заручитися на майбутнє їхньою підтримкою, про що ми бачили буквально три-чотири роки тому. Зараз вони цієї підтримки уже не мають в Іспанії.

І самі іспанці, сама економіка Іспанії, в тому числі і об'єднана Європа, вони своє слово також ще до кінця не сказали. Але коли вже оприлюднюють зараз статистику європейську й іспанську, ми бачимо, що економіка Каталонії дуже різко падає, є відток капіталу, відток інвесторів. І вони вже це починають розуміти, що вони можуть наламати дров.

І багато іспанців схиляються до думки, що це є один із засобів тиску на центральний уряд. Тому що все-таки вони підняли велику кількість каталонців для цього референдуму і для цієї хвилі ніби боротьби за незалежність Каталонії від Іспанії. І тому залишитися на безводді так безславно, так би сказати, політики каталонські не хочуть.

Як в Мадриді зараз реагують на такі вимоги каталанців щодо незалежності?

— Конституційний суд свою думку сказав, що це є антиконституційно, що це є зазіхання на порядок, так би мовити, в Іспанії, і будуть прийняті міри. Я думаю, що до 1 жовтня політики каталонські будуть викликані на килим. Я вже говорив про те, що економіка Каталонії почала дуже різко падати, пішов відтік інвесторів. І центральний уряд контактує дуже сильно з ЄС. І я думаю, що останнє слово буде також за ЄС у цьому питанні.

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