Сепаратизм по-европейски: эксперт о Каталонии и Шотландии

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Первого октября в Каталонии должен пройти референдум, на котором у каталонцев спросят, хотят ли они независимости своего региона. В то же время эксперты утверждают, что, скорее всего Мадрид юридическими методами постарается заблокировать попытку Барселоны провести очередной референдум, а каталонцы вынужденно смиряться с этой ситуацией и отложить свои планы в "долгий ящик".

Эксперты считают, что вероятность отделения Каталонии от Испании весьма мала, поскольку на данный момент у этого региона нет ни юридических, ни экономических возможностей для создания собственного государства. В то же время многие каталонцы уверены в обратном. Хотя местные опросы показывают, что все меньше каталонцев так явно выступают за независимость своего региона.

Но не только в Испании происходят дискуссии об отделении. Шотландия, к примеру, также требует своей независимости.

Европейские настроения о независимости в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политолог-международник, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля.

К чему ведут все эти разговоры о независимости Каталонии?

– С одной стороны, есть определенные настроения и движение за независимость. То есть люди, которые считают, что Каталония должна быть независимым государством, поскольку каталонцы признаны отдельной нацией еще несколько лет назад. Кроме того, я думаю, что есть также политики, которые на этой идее пытаются также заработать и вести какой-то торг с центральным правительством Испании.

Если говорить о перспективе референдума, то уже была подобная попытка в 2014 году, в итоге вместо референдума обязательной юридической силой прошел консультативный референдум. Есть вероятность, что по подобному сценарию будут происходить события и в этом году.

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Упоминалась позиция ЕС и в данном случае выносится на референдум утверждение: "вы за независимую Каталонию в составе ЕС". Если даже предположить, что референдум состоится и большинство принявших в нем участие проголосуют за независимость Каталонии, тут наступает серьезный юридический момент процедуры вступления Каталонии в ЕС. Формально или не формально, но тем не менее, будут довольно большие процедуры. И тут вето Испании будет обеспечено.

Что может предложить испанское правительство политикам в Каталонии, чтобы несколько унять этот запал стремления к независимости? РИА Новости | Перейти в фотобанк О чем пишут в мире: Brexit пошел, а независимость Шотландии на подходе

– Здесь нужны и кнут, и пряник. Испанское правительство придерживается простой стратегии затягивания, откладывания в долгий ящик всех вопросов.

Возможно из-за того, что со Страной Басков подобная стратегия оказалась довольно успешной, и насколько я знаю, уже произошли подвижки, и вроде приняло решение прекратить вооруженную борьбу. Поэтому тему каталонского референдума тоже пытаются продвинуть таким образом.

Возникла идея — заблокировали юридически. Но с другой стороны, возможно, было бы более правильным поступить, как поступили в Великобритании. Захотели шотландцы референдум — референдум провели. Ничего не случилось. Но тем не менее, острота вопроса была снята политическим путем. Есть результаты референдума, и они не в пользу независимости. И это довольно серьезный политический аргумент для центрального правительства, чтобы дальше тоже не допускать референдумов еще некоторое время.

Сам по себе референдум способен вызвать нарастание сепаратистских настроений в других странах ЕС?

– Если референдум будет успешен, то несомненно это будет примером, который вдохновит ряд, будем так говорить, сепаратистских движений в различных странах Европы. Допустим, та же Бельгия, там тоже периодически возникает идея, чтобы разойтись на две страны вместо одной, потому что франкоговорящая и фламандская части даже по языку сильно отличаются.

Может быть, если референдум в Испании будет успешным, то это определенным образом может стимулировать. Хотя я не думаю, что масштабы парада суверенитетов в таком случае в Европе будут большими. Да, обострятся политические дискуссии где-то.

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Даже без каталонского референдума мы видим балканскую историю, когда Югославия развалилась, и там тоже периодически возникает вопрос, то ли албанские территории от Македонии отделяются, то ли сербские территории от отделившегося от Сербии Косово отделяются. То есть вот эти цепные реакции.

Это однозначно сложный путь в никуда и я не думаю, что в благополучной Европе есть такие уж серьезные основания для дробления.

Будут идти торги по Brexit и ЕС неоднократно намекал, что может использовать фактор стремления к независимости Шотландии, как один из инструментов торгов в переговорах с Лондоном. Не получится ли так, что здесь в неудобном положении окажутся европейские чиновники?

– Я не думаю, что европейские чиновники будут официально поднимать тему независимости Шотландии. Поскольку это будет вмешательством во внутренние дела Великобритании. То есть подобные вопросы решаются, как правило, внутри суверенного государства самими гражданами и политиками данного государства.

Если подобные вопросы начинают отстаивать, а также озвучивать иностранные политики, то это обычно расценивается как вмешательство во внутренние дела.

Поэтому я думаю, что среди европейских политиков или экспертов может быть и присутствуют разговоры, что Шотландия в таком случае оставит Великобританию, если Британия оставит ЕС, но это не более чем рассуждения о том, что может быть. А в прямом смысле сказать, что если вы выйдете, то мы поддержим независимость Шотландии, никто так не говорит, и не будет официально заявлять.

Потому что, как я уже сказал, это вмешательство во внутренние дела суверенного государства.

Согласится ли Брюссель по упрощенной процедуре предоставить Шотландии доступ к европейскому рынку в случае, если Шотландия выйдет из состава объединенного королевства.

– Да, как и в ситуации с Каталонией, в Шотландии похожая ситуация. Это позиция ЕС, как себя поведет.

Дело в том, что даже в такой формулировке это тоже звучит не совсем как дружественный шаг по отношению к Британии. То есть, если ЕС в лице своих официальных представителей, не каких-то там отдельных депутатов Европарламента, и тем более ПАСЕ, а именно представители, то есть министры, то есть еврокомиссары, президент Еврокомиссии, президент Европарламента.

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Вдруг кто-то скажет, что теоретически мы не видим препятствий для того, чтобы Шотландия, в случае выхода из состава Великобритании, подала заявку на членство в ЕС, и мы ее одобрим. Эта формулировка, даже гипотетическая, она все равно является недружественным шагом по отношению к центральному правительству Британии. Это вроде и не вмешательство во внутренние дела такое уж явное, но, тем не менее, это будет сразу демарш со стороны Лондона.

Поэтому, как и в случае с Барселоной, так и в случае с Шотландией, официальная позиция ЕС, как минимум, в ближайшее время не будет звучать, что вот если они выйдут, то мы их примем. В любом случае, скажут, что если так случится, то тогда будем рассматривать.

Это формулировка, которая приемлема с точки зрения международного права и международной дипломатической традиции. Если это случится, будем тогда иметь дело с новой реальностью и будем решать тогда вопросы, которые возникнут.

Ранее президент Ассоциации украинцев в Испании Михаил Петруняк заявил в эфире "ГС", что подавляющая часть каталонцев и испанцев склоняется к тому, что идея автономии Каталонии является еще одним средством давления на центральное испанское правительство.