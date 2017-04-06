Шотландия станет независимым государством - первый министр

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Первый министр Шотландии Никола Стерджен считает, что Шотландия станет независимой в течение ее жизни, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Я уверена, что Шотландия станет независимым государством в течение моей жизни и получит свое место в ООН наряду с другими государствами мира", — цитирует слова министра агентство. По ее словам, новый референдум о независимости "должен проводиться на той же основе, что и предыдущий".

Стерджен также отметила, что предлагала пойти на компромисс, "однако правительство Соединенного Королевства не показало свою готовность идти на встречу". При этом политик подчеркнула, что даже в случае отделения от Великобритании Шотландия и Англия должны сохранить свободную торговлю. "Шотландия и Англия должны всегда свободно торговать друг с другом. Это наша взаимная выгода. Но я хочу этого наряду с торговлей в рамках общего рынка, потому что это очень важно для интересов Шотландии", — заявила она.

Как сообщается, шотландский лидер заявила о своей готовности встретиться с президентом США Дональдом Трампом даже несмотря на то, что она "не согласна с его политикой". По ее словам, отношения между Шотландией и США "очень крепкие" и "имеют долгую историю".

Ассамблея (парламент) Шотландии, как и ожидалось, 28 марта поддержала идею первого министра Николы Стерджен о проведении нового референдума о независимости региона. В поддержку нового референдума о независимости высказались 69 парламентариев, против – 59. Одобрив саму идею нового референдума, депутаты также поддержали и предложенный Стерджен график его проведения: в период с осени 2018 по весну 2019 года.