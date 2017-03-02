Притцкеровскую премию получили сразу три архитектора из Каталонии

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КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Лауреатами архитектурной Притцкеровской премии 2017 года стали три испанских архитектора Рафаэль Аранда, Кармэ Пихем и Рамон Вилальта, сообщается на официальном сайте премии.

Архитекторы из Каталонии работали вместе с 1988 года. Это первый случай, когда премию получают одновременно три архитектора, работающие вместе. Ранее испанец уже получал Притцкеровскую премию в 1996 году, отмечается в материалах.

Среди работ архитекторов отмечены центр искусств La Cuisine (Негрпелис, Франция), музей Soulages (Родез, Франция), открытый общественный театр La Lira (Риполь, каталонская провинция Жирона, Испания), ресторан Les Cols (Олот, каталонская провинция Жирона, Испания) и другие. Жюри подчеркнуло способность архитекторов внимательно относиться к окружающей среде в работе над каждым проектом — от общественных и частных объектов до культурных центров и образовательных учреждений. В частности, архитекторы успешно использовали при проектировании зданий переработанные материалы — сталь и пластик, говорится в сообщении.

В нем добавляется, что в этом году церемония награждения пройдет 20 мая в японском Токио.

Притцкеровская премия — награда, присуждаемая ежегодно за достижения в области архитектуры. Премия широко известна в мире и считается аналогом Нобелевской премии. Нобелевская премия по архитектуре не вручается, что побудило семью Притцкеров (владельцы сети отелей Hyatt по всему миру) в 1979 году учредить собственную архитектурную премию.

Ранее сообщалось о скандале на церемонии вручения кинопремии "Оскар".