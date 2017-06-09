наверх
09.06.201713:38
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Референдум о независимости Каталонии пройдет 1 октября

    (обновлено: )8820
    Глава каталонского Женералитата в своем выступлении отметил, что на всеобщее голосование будет вынесен вопрос "хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимой с республиканской формой правления?".
    Опрос о независимости Каталонии
    RIA News Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

    МАДРИД, 9 июн — РИА Новости, Сергей Сарымов. Референдум о независимости Каталонии назначен на 1 октября, заявил глава правительства автономного сообщества Карлос Пиджемонт на специальной пресс-конференции.

    Глава каталонского Женералитата в своем выступлении отметил, что на всеобщее голосование будет вынесен вопрос "хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимой с республиканской формой правления?".

    14 февраля Конституционный суд Испании признал незаконными две резолюции, принятые каталонским парламентом, которые предполагали проведение референдума о независимости. 4 апреля Конституционный суд Испании принял к рассмотрению иск правительства страны к каталонским властям в связи с проектом бюджета Женералитета (правительства Каталонии), согласно которому часть средств будет направлена на проведение референдума.

    Заместитель председателя правительства автономного сообщества и лидер партии "Левые республиканцы Каталонии" Ориол Жункерас не исключил, что автономия провозгласит независимость в одностороннем порядке.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Столкновения у одесского ресторана, где выступала Ирина Билык, 8 июня 2017
    Столкновения во время концерта Ирины Билык в Одессе
    Биржа. Падение фунта. Архивное фото
    Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Акция возле посольства США в Киеве
    Взрыв возле посольства США в Киеве
    Вадим Карасев. Архивное фото
    Стокгольмский арбитраж и дело Тимошенко