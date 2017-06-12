Референдум в Каталонии не даст региону автономию - Бузаров

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Первое октября в Каталонии может пройти референдум о независимости. Вопрос в бюллетене звучит так: "хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством в форме республики?".

Парламент Каталонии позапрошлого года принял резолюцию, в которой провозглашалось начало процесса создания независимого государства с республиканской формой правления.

Возможно предстоящий референдум прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт-международник Андрей Бузаров.

Что может подтолкнуть каталонцев утвердительно проголосовать на референдуме за независимость республики, а что может оттолкнуть от такой идеи?

— Я думаю, это общеизвестный факт, что у них давно уже идут разговоры об этом. Это не впервые. Но мне кажется, говорить о каком-то выходе этой части Испании из общей территории, я думаю, рано и маловероятно, но скорее всего, это больше выпуск пара. Выпуск пара, недовольства в середине Каталонии, допустим, общеиспанской политикой центрального правительства. Но о дефрагментации территории сложно будет говорить, независимо от результатов этого референдума, на мой взгляд.

Имеет ли референдум какие-то юридические последствия? РИА Новости | Перейти в фотобанк Каталония намерена провозгласить независимость

— Я думаю, что будет следующая стадия — это переговоры с центральным правительством. Поскольку Мадрид на протяжении десятилетий противился каким-либо попыткам каталонцев выйти с территории. Я думаю, будет нечто подобное сейчас. То есть тот референдум, который назначили на 1 октября, он вряд ли поставит точку во всей этой проблеме. Но мне кажется, он будет просто спусковым механизмом для новой проблемы.

Были не только разговоры, а действительно какие-то попытки продвинуться в этом направлении в Каталонии?

— Нет, я говорю о том, что это не первая попытка, которая была уже раньше. И вы помните, что в феврале в Барселоне был суд над бывшим главой так называемой исполнительной власти Каталонии Артуром Масом, который в ноябре 2014 года, вопреки запрету центральных органов, конституционного суда, организовал неофициальный референдум по этому вопросу. Сейчас этому уже более-менее придана какая-то официальность. Хотя тоже вопросы еще возникнут. Я думаю, еще ничего не ясно по этому моменту.

Испанские власти до октября будут каким-то образом реагировать на вероятность проведения этого референдума?

— Я думаю, будут две предвыборные кампании. Образно говоря, предвыборные кампании или предреферендумные кампании. Одна, естественно, в самой Каталонии, другая — по всей Испании. Одна — за выход, допустим, независимость Каталонии. Понятно, что скорее всего, эту идею поддержат большинством населения Каталонии. И другая часть — против будет. Это основная часть Испании, которая категорически против выступала фрагментации самой страны. Я не могу сказать, что все, что происходит в Испании, это осуществлено и проводится под вдохновением тех событий, которые были в Великобритании. В любом случае, это не приводит к территориальным изменениям самой Британии. И пока не приведет. А здесь вопрос гораздо более радикальным может быть, а именно изменение территориальной целостности Испании. Испания была на протяжении многих лет едина. И я думаю, невыгодно испанцам вообще тему начинать о фрагментации страны. Следовательно, будут две кампании до октября. И вот к чему это все приведет, хочется, конечно, посмотреть.

Если реклама целостной Испании не приведет к желаемому результату, голосование будет положительным на этом референдуме, что тогда с юридической точки зрения?

— Я думаю прежде всего позиция важна для конституционного суда. Очевидно, центральная власть обратится либо кто-то инициирует соответствующее обращение. И я думаю, что будет соответствующее решение. Насколько этот референдум имеет юридическую силу, и насколько он будет действительно иметь юридическую силу, тут большой вопрос. Он же назначен не центральной властью. Он назначен президентом генералитета так называемого. И уже возникают определенные вопросы с юридической точки зрения, будет то референдум юридически значим либо это просто плебисцит. На примере того, как это было в Голландии опрос общественного мнения. Тоже не все так просто. Поэтому вопрос сам по себе сомнителен, и с юридической точки зрения, юридическая сила, возможного решения референдума также будет сомнительна, мне кажется.

А что официальный Мадрид может пообещать каталонцам, чтобы сохранить целостность страны?

— Чтобы провести такой референдум, нужно иметь соответствующее право. И на месте центральных властей, я бы задал вопрос потенциальным сепаратистам: вы понимаете, что ваши действия не конституционные могут быть и последствия не конституционны? А если они понимают, тогда да, зачем тогда проводить. Если они не понимают, тогда нужно использовать соответствующие правоохранительные методы. Поэтому я исключаю, что после переговоров, которые будут после референдума, который, возможно, произойдет 1 октября, может быть пойти довольно серьезное внутриполитическое обострение. До военного, я не думаю, что дело дойдет в Европе. В любом случае обострение может произойти в самой Испании. И если не будет достигнут консенсус о будущем Каталонии. Максимум, что может предложить центральное правительство, это еще большее расширение тех полномочий, которые сейчас имеет Каталония. Но на самом деле любой человек, который почитает Конституцию и специальные законы, которые регулируют статус Каталонии, поймут, что у них уже и так максимальные полномочия и в плане языковом, и культурном, и этническом.

В каких еще странах могут возникнуть такие намерения?

— Я думаю, что для территориальной целостности Шотландии и Великобритании нет угроз. Эти страны на протяжении многих лет всегда умели договариваться. Это то, что отличает ЕС от других стран во всем мире. И отличает в том числе и от постсоветского пространства. Европейцы всегда могли договориться, несмотря на проблемы. Иногда это приводило к созданию различных сепаратистов. Но в любом случае в конце концов все садились за стол переговоров для того, чтобы идти на какие-то взаимные уступки. И вот тут есть чему поучиться украинской власти и политикуму.

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