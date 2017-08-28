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28.08.201721:08
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    Евросоюз не будет расширять Энергетический союз на страны вне ЕС

    (обновлено: )6101
    В Еврокомиссии сообщили, что Европейский Союз хотел бы сократить зависимость от Российской Федерации, которая является крупнейшим поставщиком газа.
    Флаг ЕС
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Евросоюз не намерен расширять формируемый Энергетический союз на страны, не входящие в ЕС, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Еврокомиссии.

    Флаги Украины и ЕС
    УНИАН
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    Ранее в микроблоге в Twitter вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича появилось сообщение о том, что Энергосоюз не является проектом, направленным лишь внутрь ЕС, что у него есть "внешнее измерение".

    "Евросоюз не намерен расширять Энергетический союз на третьи страны. Однако у Энергосоюза есть значительное внешнее измерение", — сказал собеседник агентства.

    Примером такого измерения может служить стремление ЕС обеспечить безопасность своего энергоснабжения. ЕС хотел бы сократить зависимость от России, которая является крупнейшим поставщиком газа в ЕС. "Поэтому мы смотрим на различные возможности диверсификации. Одним из таких проектов является "Южный газовый коридор", — сказал собеседник агентства.

    Помимо этого, когда ЕС обсуждает вопросы энергетики с третьими странами, он делает это в рамках целей Энергосоюза, добавил он.

    В ЕС в течение последних нескольких лет формируется Энергетический союз, призванный, в том числе, усилить кооперацию стран ЕС, наладить связи по переброске энергии внутри региона, расширить источники ее получения, сократить зависимость от импорта энергоносителей.

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