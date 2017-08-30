Украина - не Европа. (с) Юнкер

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Отношения украинской власти с европейскими партнерами спустя три года после Евромайдана все больше напоминают разговор немого с глухим. Отечественные политики словно на заезженной пластинке повторяют, что Украина вот-вот станет полноправным членом европейской семьи. Западные коллеги, в свою очередь, похоже, уже устали намекать: Украина и Европа — параллельные, которые не пересекаются.

Свернули с автобана

Не успел президент Петр Порошенко сравнить Украину с автомобилем, который на всех парах мчится по автобану "ЕС-НАТО", как его машину тут же пригласили на штраф-площадку.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на встрече с послами ЕС язвительно напомнил украинскому коллеге, что на сегодня Украина и западные государственные и военные формации не имеют ничего общего.

"Я видел, что мой друг Порошенко несколько дней назад сказал, что Украина – это ЕС, это НАТО. На данный момент это ни то, ни другое. Все должны это знать", — без доли иронии сказал Юнкер.

К слову, глава Еврокомиссии уже не в первый раз ставит на место украинских руководителей, развеивая мечты об евроинтеграции. В марте прошлого года Юнкер заявил, что в ближайшие 20-25 лет украинцев в ЕС не ждут.

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Тем не менее, в Украине слова европейского чиновника встретили реакцию только на уровне соцсетей. Услышав критику из зарубежа официальные власти далеко не в первый раз сделали вид, что их это не касается.

Брезгливость Юнкера

Из числа узнаваемых политиков на слова Юнкера отреагировал разве что оппозиционер Евгений Мураев, назвавший заявление "издевательством над туземцами". По мнению депутата, важно не столько то, что Юнкер сказал о «наивных мечтах украинской власти", сколько то, что это заявление он сделал на встрече с послами Евросоюза.

"Находясь в кругу своих, "белых людей", председатель Еврокомиссии позволил себе откровенно язвительный тон по отношению к "своему другу Порошенко", — написал нардеп на своей странице в Facebook.

При это он указал на то, что Юнкер знал, что его слова станут известны украинским властям через СМИ.

"Европейский господин даже брезгует сказать все это "друзьям" лично", — подчеркнул Мураев.

"Прижмитесь к обочине"

Отреагировали на скандальное заявление и в среде политических экспертов. Так, международник Олег Волошин считает, что своим высказыванием Юнкер поломал все задумки спичрайтеров и политтехнологов Банковой.

"Они только тут про автобан в ЕС и НАТО, а тут Волкер и Юнкер: прижмитесь к обочине", - написал Волошин на своей странице в Facebook. "А если серьезно, то, может, наконец в Киеве поймут, что нельзя по теме отношений с ЕС и НАТО громко говорить о перспективах членства, если это не соответствует действительности. Оттуда могут об этом болезненно напомнить".

Политолог Николай Спиридонов также убежден, что украинские власти таким образом ставят на место.

"Наши политики склонны к громким заявлениям и Европу, видимо, стало это напрягать. Не удивительно, что при удобном случае европейские политики акцентируют внимание на том, что Украина и ЕС — это пока явно не одно и то же. Что бы здесь не рассказывали наши политические деятели, ясные четкие перспективы по-прежнему отсутствуют", — говорит Спиридонов.

Реакции не ждите

Более сдержан в своих оценках слов главы Еврокомиссии политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

"Нужно понимать, что Юнкер — достаточно экстравагантный человек. Я не знаю контекст, в котором он произнес эту фразу, но, по сути, она ничего нового не говорит. Мало кто поспорит с тем, что Украина действительно не является ни членом Европейского союза, ни членом НАТО. На мой взгляд, внимание общественности это заявление привлекло из-за безапелляционности высказывания. Достаточно ярко была выражена эмоциональность. Но в целом, повторюсь, ничего нового", — отметил Погребинский.

Вместе с тем, политолог уверен, что реакции со стороны отечественного истеблишмента не последует.

"У наших руководителей вполне может хватить ума отреагировать. Но жестко они реагировать точно не будут. Все-таки Юнкер пока что остается очень высоким должностным лицом Европейского союза, на официальном уровне его никто обижать не станет", — резюмировал эксперт.