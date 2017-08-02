Bloomberg: восточноевропейские "повстанцы" расколят ЕС

Владимир Матвеев, обозреватель

"Сражение" между регуляторными органами Евросоюза и польским правительством из-за планов Варшавы ослабить судебную независимость, разделяет восточную и западную Европу таким образом, что еврорегион вспыхнул вдоль северо-южной линии разлома, пишет Джонатан Стернс в статье в Bloomberg.

В то время как Греция вернулась на рынок бондов на минувшей неделе, Польше грозят беспрецедентные санкции в связи с расследованием относительно уважения члена евроблока к верховенству права.

Лидерам Польши и Венгрии, которые усилили свои позиции и центробежные тенденции в связи с президентством Дональда Трампа в США и Brexit, активно противостоят канцлер ФРГ Ангела Меркель, к которой присоединился президент Франции Эммануэль Макрон.

Оппонентам лидеров ЕС из Восточной Европы грозит перспектива политической и даже экономической маргинализации, отмечает издание.

"Нужно понимать, что необходимо активно защищать Европу, ее ценности и ее правила", сказала член Европарламента из Люксембурга Вивиан Рединг, дополнив, что Brexit был "настоящим тревожным сигналом".

Между тем, Чешская республика, Словакия и Румыния также вне "мэйнстрима" ЕС из-за отказа принимать беженцев по квотам, установленным ЕС, или попыток декриминализировать некоторые виды коррупционных преступлений.

Как пишет агентство, в Болгарии отмечаются неудачи, проблемы в борьбе с коррупцией и организованной преступностью, отказ от реформы судебной власти. Будапешт — отказ принимать беженцев по квотам ЕС и угроза верховенству права в связи с принятием закона о госконтроле над университетами и некоммерческими организациями (НКО), получающими финансирование из-за рубежа.

Правящая в Польше партия "Право и справедливость" Ярослава Качинського со времени прихода к власти в октябре 2015 года, по мнению автора, стремится размыть демократические институты в стране. В ответ на польскую судебную реформу Еврокомиссия запустила в отношении Варшавы санкционную процедуру, что в итоге может привести к потере Варшавой права голоса в Совете ЕС.

Напомним, ранее Еврокомиссия заявила, что новая судебная реформа Польши ставит под угрозу независимость судов, и в случае, если за месяц Польша не изменит своего решения, ЕС введет санкции.

В свою очередь, в опубликованном на минувшей неделе специальном заявлении министерство иностранных дел Польши декларировало, что страна готова вступить с Еврокомиссией в деловой диалог на тему реформирования судебной системы в стране при условии, что будет соблюдаться суверенитет государства-члена ЕС.

Стернс полагает, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан стремится построить "нелиберальное" государство по модели России или Турции. Принятый в Венгрии закон о госконтроле над некоммерческими организациями, получающими финансирование из-за рубежа, и университетами, такими как Центрально-Европейский университет Джорджа Сороса, грозит стране исками со стороны Евросоюза.

Наконец, отмечает ресурс, такие восточноевропейские страны, как Чехия и Румыния, также вступают в противоречия с курсом ЕС, отказываясь принимать беженцев или пытаясь декриминализовать часть преступлений, связанных с коррупцией.

Сообщается, что Европарламент в 2015 году призвал ЕК создать "табло" для мониторинга фундаментальных прав в странах-членах.

Напомним, Еврокомиссия 14 июня направила письма Чехии, Польше и Венгрии в рамках процедуры, которая может привести к санкциям против этих стран в связи с отказом принимать беженцев по квотам, навязываемым блоком.

В ФРГ решили, что наиболее действенным методом убеждения является язык денег, и выдвинули предложение связать выделение финансовой помощи в рамках ЕС с соответствием той или иной страны "фундаментальным европейским ценностям", пишет Bloomberg.

Такую позицию разделяет евродепутат Рединг, комиссар ЕС по юстиции, фундаментальным правам и гражданству в 2010-2014 годах. "Это единственный довод, который они понимают", цитирует парламентария Bloomberg.

Межу тем, напомним, что "слабый доллар" является угрозой Европы, еврозоны.

Так, "Италия и Франция извлекли большую пользу от недавней слабости евро. Но в структуре итальянской и французской экономики существенных изменений не было", уверен Баргель, главный экономист Postbank. Подъем в этих странах может оказаться нестабильным и прекратится, если евро продолжит постоянно расти.

"В краткосрочной перспективе с этим курсом евро можно справиться. Но если курс дольше будет оставаться на уровне 1,20 долларов или выше, это станет проблемой — и для немецкой экономики в том числе", — цитирует Сакса из банка Metzler 27 июля Spiegel.

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В контексте изложенного, жителям Восточной Европы кажется, что их страны превратились в колонии Западной Европы, и это ощущение может оказаться более серьезной угрозой для единства Евросоюза, чем Brexit и новая политика Администрации Трампа в отношении стран Восточной Европы. Как сообщало агентство Bloomberg еще в июне, забастовка на заводе VW в Словакии также обнажила раскол внутри Евросоюза (разница в размере оплаты за практически одинаковый труд).