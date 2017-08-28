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    ЕС и Великобритания начали третий раунд переговоров по Brexit

    (обновлено: )28
    В Еврокомиссии сообщили, что стартовал третий раунд переговоров. ЕК внимательно изучила предложения Великобритании о Brexit и осталась недостаточно довольна.
    Флаг Великобритании на фоне слова Европа. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Великобритания и Евросоюз начали в Брюсселе третий раунд переговоров об условиях Brexit, сообщается в Twitter Еврокомиссии.

    "Третий раунд переговоров только что начался", — говорится в сообщении. Они продлятся до 31 августа.

    5 фунтов стерлингов. Архивное фото
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    Перед началом встречи главный переговорщик от Евросоюза, член Еврокомиссии Мишель Барнье выразил обеспокоенность продвижением переговоров. Он отметил, что Еврокомиссия очень внимательно изучила предложения Великобритании о Brexit, представленные ранее, и, исходя из слов Барнье, в ЕС ими остались недостаточно довольны. Он также заявил, что сторонам "необходимо начать переговоры серьезно", и Евросоюз не допустит недостаточно полного разрешения всех вопросов, относящихся к Brexit. Переговорщик от ЕС готов интенсифицировать переговоры в ближайшие недели, чтобы продвинуться в них.

    Ранее в понедельник координатор Европарламента на переговорах по Brexit, экс-премьер Бельгии Ги Верхофстадт отметил, что права граждан, вопрос границ с Ирландией и решение вопроса финансовых обязательств Великобритании перед Евросоюзом являются приоритетными темами для обсуждения Brexit, прежде чем можно будет перейти к вопросу о будущих отношениях ЕС и страны.

    Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода страны из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.

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