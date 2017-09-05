Польша - ЕС: хватит нас шантажировать!

Владимир Матвеев, обозреватель

Премьер Польши Беата Шидло в интервью еженедельному изданию wSieci категорически отвергла "попытки шантажа" в отношении Польши со стороны некоторых государств и органов ЕС, "с целью принуждения Варшавы к согласию на принятие мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока» в рамках механизма обязательного перераспределения мигрантов по странам ЕС.

"Нас нельзя шантажировать сокращением дотаций ЕС", сказала Шидло, сообщает Radio Polska.

Ранее, после терактов в Испании Шидло в очередной раз призвала страны Евросоюза пересмотреть политику безопасности и миграционную политику.

В частности, премьер Польши заявила 19 августа в программе телеканала TVP, что произошедшие теракты в Испании — это очередной аргумент в вопросе изменения подхода к политике безопасности Европы.

По ее мнению, экстремисты, угрожающие безопасности европейцев, используют миграционную стратегию Евросоюза, которую продвигает канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"У меня складывается такое впечатление, что европейские политики, видимо, не замечают этой проблемы либо просто не могут с ней справиться, а, может, они смирились с тем, что Европа теперь такая. Мы никогда на это не согласимся. Нет такой цены, за которую мы продали бы безопасность поляков", — сказала Шидло.

Премьер Польши заявляет, что система релокации беженцев не оправдала себя. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский также резко отверг идею беженских квот для Польши, назвав их «принудительным переселением».

Напомним, страны из Вышеградской группы последовательно выступают против предложенной Еврокомиссией схемы распределения беженцев, мигрантов. ЕК, в свою очередь, обвинила эти страны в том, что они в нарушение своих юридических обязательств не приняли беженцев согласно квотам, навязываемым евроблоком.

Кроме того, избранный лидерами евроблока сценарий, который предусматривает "Европу разных скоростей", вызвал несогласие ряда европейских стран с этим вариантом. В частности, Шидло выразила несогласие с "разделением внутри ЕС".

Наряду с этим, в интервью wSieci Шидло в очередной раз подтвердила, что Польша поддерживает и высоко ценит идею европейской интеграции, что дает ей право «выступать за соблюдение европейских принципов, в поддержку настоящего общего европейского рынка, безопасности и развития».

Варшава считает, что законодательный процесс по реорганизации судебной власти соответствует европейским стандартам и находит безосновательными опасения ЕК касательно угроз верховенству права.

Президент Польши Анджей Дуда в июле подписал закон о предоставлении министру юстиции полномочий менять руководителей общих судов, но на фоне массовых уличных протестов наложил вето на два других законопроекта.

"В ответ на рекомендацию Еврокомиссии польская сторона подчеркнула, что существующие законодательные меры, главная цель которых — реформирование судебной системы, соответствуют европейским стандартам и многолетним растущим социальным ожиданиям, и поэтому они безосновательно подвергаются сомнениям со стороны Комиссии", говорится в документе.

В связи с заявленной политикой Варшавы, ряд крупных проектов которой поддерживает Администрация Трампа, за последнее время участилась критика европейских политиков в адрес лидеров Польши о якобы недостатке демократии в стране и несоблюдении стандартов ЕС.

Подобные высказывания последовали, в частности, со стороны президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель и заместителя главы Еврокомиссии Франса Тиммерманса.

Так, в связи с проводимой в Польше реформой судебной системы Еврокомиссия запустила процедуру проверки верховенства закона. 26 июля Еврокомиссия заявила, что открывает производство против Польши и даст Варшаве месяц, чтобы ответить на сомнения ЕК, что судебная реформа подрывает независимость и нарушает правила ЕС.

Меркель 29 августа нанесла по Варшаве очередной удар, осудив деятельность польского правительства.

"Мы просто больше не можем молчать и ничего не говорить ради мира. Правовое государство в Польше — серьезный вопрос. Принципы правового государства являются основой сотрудничества в Европейском союзе", заявила Меркель.

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон указал премьер-министру Польши на то, что Польша изолирует себя от других стран ЕС. Он добавил, что «Варшава не сможет определять будущее Европы», сообщает wPolityce.

В ответ Шидло заявила, что Макрон не может единолично принимать решения о европейском будущем, так как в этом должны участвовать все страны — участницы сообщества. Она также посоветовала французскому президенту заняться проблемами своей страны.

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Как заявил заместитель министра иностранных дел Польши Конрад Шиманьский, нападки на Польшу со стороны президента Франции следует расценивать как проявление экономического и политического протекционизма.

Критические заявления Макрона о польской политике несправедливы и контрпродуктивны с точки зрения европейского строительства, считает эксперт Патрик Эдери, сообщает Le Figaro.

Сотрудник Торуньского университета историк Яцек Бартызель считает, что Польша "не изолирует себя от Европы, а отстаивает свою национальную идентичность настолько, насколько это возможно в ситуации, когда нас связывает Лиссабонский договор".

Историк также высказал мнение, что подобное высказывание Макрона может быть сделано "с чужой подачи".