Меркель не видит Турцию в Евросоюзе

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Канцлер Германии Ангела Меркель не видит Турцию в составе Евросоюза.

Об этом она заявила во время выступления на предвыборных теледебатах.

По ее словам, власти Германии не могут в одностороннем порядке прервать переговоры о вступлении Турции в ЕС, но намерены ужесточить экономические меры в ответ на арест германских граждан. По данным СМИ, в в турецких тюрьмах сейчас содержатся 10 политзаключенных из ФРГ.

Канцлер также заверила, что Берлин не намерен разрывать дипломатические отношения со Стамбулом.

Но Меркель также назвала недопустимыми ситуации, в которых члены правительства Турции пытаются оказывать давление на турецких граждан в Германии.

Напомним, в конце апреля канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что возможное введение Турцией смертной казни будет означать окончание переговоров о членстве страны в Европейском Союзе.