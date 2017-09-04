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    Меркель не видит Турцию в Евросоюзе

    (обновлено: )59
    По словам немецкого канцлера, власти Германии не могут в одностороннем порядке прервать переговоры о вступлении Турции в ЕС, но намерены ужесточить экономические меры в ответ на арест германских граждан.
    Ангела Меркель
    REUTERS Fabrizio Bensch

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Канцлер Германии Ангела Меркель не видит Турцию в составе Евросоюза.

    Флаги Польши. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Об этом она заявила во время выступления на предвыборных теледебатах.

    По ее словам, власти Германии не могут в одностороннем порядке прервать переговоры о вступлении Турции в ЕС, но намерены ужесточить экономические меры в ответ на арест германских граждан. По данным СМИ, в в турецких тюрьмах сейчас содержатся 10 политзаключенных из ФРГ.

    Канцлер также заверила, что Берлин не намерен разрывать дипломатические отношения со Стамбулом.

    Но Меркель также назвала недопустимыми ситуации, в которых члены правительства Турции пытаются оказывать давление на турецких граждан в Германии.

    Напомним, в конце апреля канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что возможное введение Турцией смертной казни будет означать окончание переговоров о членстве страны в Европейском Союзе.

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