На выборах местные олигархи показали себя – Солонтай

РИА Новости Укриана — радиостанция "Голос Столицы"

В Украине 29 октября проходят первые местные выборы в 201 объединенной территориальной общине. Эти выборы касаются более 1,3 миллиона украинцев, то есть около 4% всех избирателей.

Работают почти две тысячи избирательных участков. По данным ЦИК, на подготовку и проведение этих выборов потратили более 55 миллионов гривен.

О значимости этих выборов в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал эксперт Института политического образования Александр Солонтай.

(текст публикуется на языке оригинала)

Навіщо вони потрібні і чим корисні саме ці вибори для територіальних громад, для тих людей, які живуть на цих територіях і загалом для держави?

— Давайте спочатку про суму. Мова йде про використання 250 тисяч гривень приблизно, на одну громаду, і голосує у нас за ці 50 мільйонів гривень мільйон виборців, тобто мова іде приблизно про 50 гривень на одну людину, витрачену для того, щоб люди, це кошти платників податків, для того, щоб ті самі платники податків могли обрати владу у своїх місцевих громадах. По великому рахунку — це одні з найдешевших великомасштабних виборів, які проводяться в Україні. По великому рахунку, чому вони такі дешеві, якщо порівнювати з минулими виборами, тому що не було здійснено перерахунків вартості, калькуляцій, ми рахуємо фактично по цінах місцевих виборів двох-трьох річної давності.

А з приводу важливості цих виборів, то вони для цього мільйона людей, які живуть у тих селах, селищах, містах, які об’єднуються зараз у 201 громаду, а мова йде більше ніж про півтисячі громад, які об’єдналися тепер у спільні громади, для них це фактично день народження їхньої громади заново. Вони до цього часу жили в одних громадах, це були сільські, селищні, міські громади, а з сьогоднішнього дня вони фактично будуть жити в нових громадах, які уже складатимуться з кількох колишніх громад, мінімум дві, а інколи мова йде і про кілька десятків громад, що об’єдналися в одну громаду.

Будь-які вибори на загальноукраїнському рівні приймаються як репетиція майбутніх парламентських і президентських?

— Абсолютно вірно, і тому зараз дуже великі бої фактично відбуваються у цих громадах. Села, селища бачать політиків з телевізора, з ток-шоу, з трибун ВР, яких вони ніколи не бачили в цих громадах і, звичайно, більше ніколи не побачать, тобто приїжджають зірки української політики першого рангу, другого рангу в такі населені пункти, про існування яких вони самі не здогадувались, тому що все це для них репетиція парламентських і президентських виборів. Але це дуже добре для країни, тому що політики спускаються поближче до людей і хоча би частково бачать, як насправді люди живуть у глибинках. Оці маленькі громади, що зараз об’єднуються у крупніші громади, або середні громади, що об’єднуються у великі громади, це, як правило, сільська місцевість або це маленькі містечка, які укрупнюються, об’єднують навколо себе сільські, селищні ради. Тобто це українська глибинка. На жаль, законодавство не дозволяє жодному великому місту, жодному місту обласного значення, обласному центру або крупному місту обласного значення, об’єднуватись разом з іншими громадами, тому беруть участь лише маленькі громади або пригороди. І тому навіть, якщо це поруч відбувається із великим містом, це все одно уже глубинка, все одно уже не місто. І от політики їдуть туди, дивляться, як живе український народ, і в принципі це великий позитив цього.

Читайте также: Кто на новенького? Ставка США на президентских выборах — 2019

Які політичні сили мають шанс на перемогу, у кого шансів більше?

— Насправді, за підсумками минулих виборів уже чітко можемо стверджувати, що серед політичних партій, які займуть перше місце, це буде, звичайно, «Батьківщина», це буде Блок Петра Порошенка, це буде «Наш Край», останні дві політичні сили, вони в принципі під патронатом адміністрації президента все роблять. З приводу популярності «Батьківщини» це дуже чітко пояснюється — у них дуже розгорнута мережа, і вони просто накривають країну масово, тому в принципі дуже часто вони безальтернативно накривають округа. З приводу БПП і «Нашого Краю» – тут дуже велика і значна підтримка адміністративного ресурсу, люди бояться, тому що до закінчення повноважень Порошенка ще досить багато часу, і люди бояться низьких результатів президентської партії, бояться, що за це будуть звільняти, тому організовують такий масовий набір в президентську силу або в президентські супутні проекти. Але це не тільки змагання між собою Порошенка і Тимошенко.

Якщо подивитися, то всі інші політичні сили національного масштабу, які є в парламенті — Опозиційний Блок, радикали Ляшка, «Самопоміч», інші політичні сили, беруть активну участь у цих виборах, від великих до маленьких. Але, якщо ми ще подивимось глибше, то ми бачимо, що на певних територіях взагалі є місцеві, регіональні або починаючі політичні сили, бо загалом участь у цих виборах бере кілька десятків політичних сил, тому можна сказати, що це вибори національного масштабу всіх політичних партій і незалежно від того, що фаворити президентських виборів, звичайно, займають на таких виборах найбільшу кількість місць, але якщо копнути глибше, то ми побачимо дуже велику регіональну специфіку, що певні регіональні партії або маловідомі політичні сили на всеукраїнському рівні, маловідомі на всеукраїнському, але дуже сильно відомі на місцевому і регіональному рівні отримують дуже позитивні результати на цих виборах.

Наскільки тернистий шлях від місцевих громад, від керівництва місцевою громадою потім до центральної влади?

— Більшість цих політичних партій, більшість цих політичних сил не будуть брати участі у наступних національних виборах. Дуже багато на місцевих виборах, дуже багато на таких локальних виборах і об’єднаних громад функціонує політичних сил, задача яких якраз — боротьба за місцеву владу, за регіональне самоврядування, утримання регіональних еліт, на жаль, процвітають дуже сильно місцеві олігархи, місцеві князі, місцеві такі васали, які формують під себе території, вони застосовують технологічні проекти, технологічні партії, тому в більшості випадків це технічні, формально політичні структури певних осіб, яких дуже добре знають на місцевому рівні, які не хочуть йти в національну політику, а хочуть утримувати під себе території.

Разом з цим такі об’єднані громади і місцеві вибори є, звичайно, тренуванням і трампліном для політичних партій, які через місцеві вибори дивляться в національний масштаб і хочуть вийти в першу лігу української політики. Наприклад, серед них можемо назвати Аграрну партію, яка активно бореться там по всій Україні, «Укроп», який активно бореться по всій Україні, звичайно «Сила людей», до якої я маю відношення, й інші політичні сили. Тобто багато політичних сил дивляться на них саме знизу вгору. Але більшість партій, які є учасниками зараз місцевих виборів, технологічно рішення – не замаратися національним брендом, залишитися незалежними від національних політиків і сформувати територію під якогось місцевого князя.

Як відбувалася передвиборча кампанія?

— Вона відбувається прямо зараз, дуже є унікальні ситуації, тобто я слідкую, дивлюся і моніторю, як відбуваються, власне, градус змагання як підвищується чи понижується, і ми бачимо ситуацію – в певних громадах, 10-15% — один кандидат на округ, один кандидат взагалі, тобто у людей немає зацікавлення, немає ніякого змагання. І є випадки, коли навпаки 10 кандидатів на місце, коли вхід пішло всьо – адмінресурс, фальсифікації, тиски, підкупи, купівля комісій, приписування людей з інших громад в цю громаду тимчасово для того, щоб вони мали право голосу, тобто ми бачимо дуже різну ситуацію. Немає якогось однакового вердикту чи вироку, в принципі насправді ми бачимо, що все погане, що відбувається в українській політиці в окремих громадах тут відбулося, мова йде про підкуп, адмінресурс і, звичайно, такий величезний тиск, який здійснюється згори до низу.

Разом з тим ми бачимо, що в дуже багатьох громадах, особливо сільських, селищних радах вибори проходять чесно, чисто, відкрито, наперед відомо, тому що тим політичним силам, яким вдалося найавторитетніших громадян записати собі в кандидати, ті і виграють, і це наперед зрозуміло і наперед відомо. Дуже різна ситуація, і я би в принципі хотів би, щоби правоохоронні органи за підсумками цих громад, де вистрілив весь бруд і вся фальсифікація, зробили висновки і нарешті почали в країні саджати за підкуп і саджати за адмінресурс. Тому що насправді ми маємо констатацію такої ситуації, якщо подивитися минулого року, подивитися вибори початку цього року, чи подивитися національні кампанії, парламентські та президентські, у нас таке враження, що Кримінальний кодекс і виборчий закон живе сам по собі, а реальність живе сама по собі.

Таке розшарування, чим ви можете пояснити?

— Різниця ціна питання. Одна справа, коли вибори проходять у громаді в пригороді якогось населеного пункту, це передмістя, де є багаті землі, де хороший бюджет, де багато населення, де буде крупний орган самоврядування. Зовсім інша ситуація, коли вибори проходять у сільській, селищній раді на території якогось аграрного підприємства, яке там давно дотує, підтримує цю раду, і там немає відповіді на питання що робити з розвитком цієї території, немає ніякої конкуренції, немає ніяких політичних сил, молодь тікає, здорове і працездатне населення виїжджає на заробітки у великі міста і закордон, і залишаються бюджетні спеціалісти і кілька підприємців, які між собою наперед домовилися про те що, як зробити з громадою об’єднаною як останнім шансом врятувати свою територію. Тому ціна питання — це і є відповідь на питання – чому так, чому десь вибори проходять томно, не цікаво, тому що це просто технічне об’єднання фактично вимираючих або слабких, або малорозвинутих рад в одну більшу раду з надією отримати новий шанс, нове життя, день народження нової громади з метою врятувати територію. А зовсім інша ситуація, коли це гострий градус політичної боротьби і так був до того, а тут він загострився в 10 разів, тому що об’єднуються між собою конфліктні різні фактично групи і одній раді.

Ранее координатор «Опоры» Ольга Айвазовская сообщила, что первые местные выборы в объединенные территориальные общины отличились множеством нарушений, в частности избирательные бюллетени в пределах одной общины были разных цветов.