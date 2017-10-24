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    Точка зрения

    Быков: пропорциональная избирательная система – выход для Украины

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    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой (263)

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    Украине необходимо обеспечить возможность баллотироваться в парламент партиям, которые имеют фракции не менее чем в двух облсоветах, а в облсовет - при наличии фракций не менее чем в двух районных советах, отмечает Сергей Быков.
    Политический эксперт Сергей Быков
    Интернет-издание "Грушевского, 5"

    РИА Новости Украина

    Украине необходимо выбрать конкретный вектор развития. Смена вектора каждые 3-5 лет ведет к стагнации украинского государства, считает политический эксперт Сергей Быков

    Ситуация у здания Верховной Рады Украины в Киеве
    REUTERS Gleb Garanich
    Тренд дня: Майдан, первая кровь. Чем закончатся протесты?

    На своей странице в Facebook он высказался по поводу законодательства о выборах – одного из требований протестующих на "майдане" Саакашвили. 

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    По мнению Быкова, пропорциональная избирательная система с открытыми региональными списками — это цивилизационный шаг вперед. 

    "Это возможность развивать партии, заниматься партийным строительством и поставить жирный крест на политических проектах. Но внесенные законопроекты не являются доработанными", – отметил политолог.

    А самым главным недостатком он считает отсутствие существенного представительского ценза для партий. 

    "Нам необходимо обеспечить возможность баллотироваться в парламент лишь тем партиям, которые имеют фракции не менее, чем в 2-х облсоветах, а в облсовет — наличие фракций не менее чем в двух районных советах. Тогда мы получим действительную реформу политических партий", – сообщил Быков.

    Facebook Сергея Быкова
    Комментарий Сергея Быкова

    Напомним, митингующие требовали принять законопроект №1068-2 о новых правилах выборов в Раду, соавтором которого является Виктор Чумак

    Документом предлагается заменить нынешнюю смешанную избирательную систему (партийные списки, мажоритарные округа с пропуском для самовыдвиженцев) на чистую пропорциональную систему, но по открытым спискам. Когда избиратель голосует не только за партию, но и за конкретного кандидата в ней, формируя список политсилы из наиболее популярных.

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