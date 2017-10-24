Быков: пропорциональная избирательная система – выход для Украины

РИА Новости Украина

Украине необходимо выбрать конкретный вектор развития. Смена вектора каждые 3-5 лет ведет к стагнации украинского государства, считает политический эксперт Сергей Быков.

На своей странице в Facebook он высказался по поводу законодательства о выборах – одного из требований протестующих на "майдане" Саакашвили.

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По мнению Быкова, пропорциональная избирательная система с открытыми региональными списками — это цивилизационный шаг вперед.

"Это возможность развивать партии, заниматься партийным строительством и поставить жирный крест на политических проектах. Но внесенные законопроекты не являются доработанными", – отметил политолог.

А самым главным недостатком он считает отсутствие существенного представительского ценза для партий.

"Нам необходимо обеспечить возможность баллотироваться в парламент лишь тем партиям, которые имеют фракции не менее, чем в 2-х облсоветах, а в облсовет — наличие фракций не менее чем в двух районных советах. Тогда мы получим действительную реформу политических партий", – сообщил Быков.

Facebook Сергея Быкова Комментарий Сергея Быкова

Напомним, митингующие требовали принять законопроект №1068-2 о новых правилах выборов в Раду, соавтором которого является Виктор Чумак.

Документом предлагается заменить нынешнюю смешанную избирательную систему (партийные списки, мажоритарные округа с пропуском для самовыдвиженцев) на чистую пропорциональную систему, но по открытым спискам. Когда избиратель голосует не только за партию, но и за конкретного кандидата в ней, формируя список политсилы из наиболее популярных.