Местные выборы, итоги: админресурс, "петюшки", фактор силы

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Несмотря на то, что среди простых смертных мало кто знал, что в Украине в этот день проходят выборы, во время процесса волеизъявления был зафиксирован целый ряд нарушений.

Уйма скандалов

Например, в Краснореченском Луганской области наблюдатели зафиксировали агитационные материалы партии "Наш край" на территории избирательного участка. А участковая избирательная комиссия (УИК) №120513 Раивской сельской общины Днепропетровской области позволила проголосовать избирателю, у которого адрес места жительства не совпал с адресом в списках избирателей. Кроме того, в Хмельницкой области участок начал работу с опозданием, поскольку выяснилось, что председатель и один из членов УИК №680551 во время формирования комиссии не имели местной регистрации. На избирательном участке №530633 (с. Малая Перещепина Полтавской области), который находится в помещении местной школы, отключили отопление вопреки договоренностям.

В Ровенской области к патрульной полиции обратилась кандидат на должность сельского головы Немовицкой объединенной общины, 46-летняя местная жительница. По ее словам, вблизи местного дома культуры неизвестные лица подкупают избирателей.

В целом же, полиция открыла 10 уголовных производств в течение дня выборов в объединенных территориальных громадах, из них 4 — по факту подкупа избирателей, сообщили в Нацполиции.

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Беспредел на Днепропетровщине

Правда все эти мелкие недочеты просто меркнут по сравнению с тем как прошли выборы на Днепропетровщине. Здесь группа неизвестных напала на избирательный участок в селе Майское Синельниковского района. С два десятка крепких парней зашли в избирательный участок, побили окна и повредили имущество. После этого они бросили дымовые шашки и скрылись на автомобилях. Во время нападения получили телесные повреждения двое полицейских. Как сообщили в гражданской сети "Опора", злоумышленники были в камуфляжной одежде, но без масок на лице и намеревались залить в урны масло. В итоге полиции удалось задержать 24 человека.

Самые успешные?

Интересно, что уже на следующий день после проведения выборов в провластном Блоке Петра Порошенко "Солидарность" заявили о том, что именно их политсила была самой успешной во время волеизъявления.

"По результатам экзит-полов, проведенных партийными штабами, более 40% победителей на должности глава ОТГ – выдвиженцы, члены партии или кандидаты, которые шли при поддержке партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность". Ни одна другая политическая сила не приближается к этому результату", – сообщает в воскресенье пресс-служба президентской партии.

В партии указывают, что наибольшую поддержку кандидаты от "БПП "Солидарность" получили в Харьковской, Винницкой и Днепропетровской областях.

Свои особенности

Тем не менее, политический эксперт, директор Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев сомневается, что прошедшие выборы повлияют на что-то в политическом плане.

"Прошедшие выборы были своего рода "праймериз". Но не в плане потенциала политических сил, а с точки зрения ресурсности. Говорить о том, что местные выборы являются моделью парламентских нельзя", — поясняет политолог. "На этих выборах главную роль играло личность того или иного кандидата, знаком с ним избиратель или нет. Вторым важным фактором успеха в этом процессе является административный ресурс. На третьем месте — материальная составляющая".

Под эгидой Порошенко

По мнению Золотарева, традиционные политические технологии, как и фактор поддержки масс-медиа, уходят на последний план.

"Очевидно, что преимущество на таких выборах получают те кандидаты, у которых имеется либо админресурс, либо мощная партийная политическая машина. Блок Петра Порошенко "Солидарность", "Батькивщина", "Аграрная партия", "Наш край" оказались главными выгодополучателями. Это говорит о том, куда идут деньги и где присутствует админресурс", — подчеркивает политолог.

По его словам, фактор силы постепенно прочно прописывается в украинской политике.

"На ряду с телевизионной "кнопкой" и деньгами феодальный ресурс в виде силовой дружины входит в джентльменский набор украинского политика. То, что мы наблюдали на Днепропетровщине и, что старались не показывать СМИ, можно назвать так: на смену "титушкам" пришли "петюшки". Парамилитарные формирования под эгидой президента Петра Порошенко мы увидим уже на предстоящих парламентских и президентских выборах", — резюмировал Золотарев.