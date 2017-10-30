Хроника 29 октября: захват воинской части в Одессе, местные выборы, вече у Рады

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В воскресенье, 29 октября, в Украине состоялись местные выборы в ОТГ, а возле здания Верховной Рады прошло очередное народное вече, организованное экс-главой Одесской ОГА Михаилом Саакашвили. Помимо этого в США стартовали учения стратегических ядерных сил. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Новое вече под Радой

Народное вече, организованное экс-главой Одесской ОГА Михаилом Саакашвили, прошло в воскресенье возле здания Верховной Рады в Киеве, в нем принимали участие несколько сотен человек. Участники вече, заявили об импичменте президенту, а сам Саакашвили в ходе вече заявил, что намерен 7 ноября организовать очередной митинг.

В БПП заявили о победе на выборах в ОТГ по результатам экзит-полов

В воскресенье, 29 октября, в Украине состоялись местные выборы в объединенных территориальных громадах. Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" заявляет, что ее кандидаты лидируют на выборах в 40% ОТГ. В настоящее время идет параллельный подсчет голосов в сельских и поселковых ОТГ, где головы и депутаты избирались по мажоритарной системе, а также в городских ОТГ, где депутатов избирают по пропорциональной системе.

В Киеве избили известного "киборга"

В Киеве избили известного участника боевых действий на востоке Украины Геннадия Дуброва. Об этом на своей странице в Facebook написал волонтер Назар Приходько. "Возле памятника Небесной Сотни в Киеве произошло нападение на "киборга" ДАП (донецкого аэропорта — Ред.) — Геннадия Дуброва, в результате чего у него рассечено лицо!" — написал он.

Нападение на воинскую часть в Одессе

В воскресенье в Одессе около 40 неизвестных в балаклавах пытались совершить рейдерский захват территории военного объекта в Одессе. "Неизвестные лица, которые позиционируют себя как представители торгово-развлекательного центра Citi Center, демонтировали ограждение военной части А3571 и осуществили вывоз военного имущества в неизвестном направлении", — сообщает командование воздушных сил ВС Украины.

Появились новые данные о здоровье Мосийчука

Депутат Верховной Рады от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук, пострадавший в результате взрыва в Киеве, заявил, что отказался ехать на лечение в Израиль. По его словам, помощь для лечения в Израиле предлагал народный депутат, вице-президент ПАСЕ Георгий Логвинский. Он также сообщил, что в субботу у него начала двигаться правая нога.

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Подробности облавы в ночном клубе Киева

В ночь на субботу прошли обыски в одном из ночных клубов Киева, где якобы продавали наркотики. В полиции сообщили, что были задержаны 60 человек, среди них 17 — с наркотиками, выявлены 32 уклониста от воинской службы. Позже в пресс-службе Нацполиции Киева уточнили, что всех 17 человек, которых задержали после скандального пятничного рейда, отпустили.

Увеличилось количество жертв урагана "Герварт" в Европе

Количество жертв от урагана "Герварт", обрушившегося на Европу в воскресенье, увеличилось до 6, два человека погибли в Польше, еще двое — в Чехии, сообщают СМИ. В Карпатах и Закарпатской области из-за непогоды обесточены несколько населенных пунктов, штормовой ветер валит тяжелые деревья, частично перекрыто движение на Яблуницком перевале.

В США стартуют учения стратегических ядерных сил

США начинают в понедельник учения стратегических ядерных сил "Глобальный гром", в ходе которых будут отработаны действия средств глобального удара и противоракетной обороны, сообщил официальный представитель Стратегического командования (STRATCOM) США Брайан Магуир. Он добавил, что США заранее предупредили Россию об этом учении, как того требует двустороннее соглашение.

В 1991 году республики СССР стали независимыми государствами, но традиционно 29 октября День работников автомобильного транспорта — День автомобилиста, установленный Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1976 года, — отмечают и по сей день в Украине, России и Беларуси.