Увеличилось количество жертв урагана "Герварт" в Европе

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. Количество жертв от урагана "Герварт", обрушившегося на Европу в воскресенье, увеличилось до 6, два человека погибли в Польше, еще двое — в Чехии, сообщают СМИ.

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Ураган обрушился на центральную и северную части Германии. Как ранее сообщили немецкие СМИ, в результате непогоды погибли два человека в федеральных землях Нижняя Саксония и Северный Рейн-Вестфалия, еще несколько пострадали.

На севере Польши погиб водитель автомобиля, врезавшегося в упавшее на проезжую часть дерево, сообщает Radio Poland. Еще один мужчина погиб в юго-западной части страны после того, как на его машину упало дерево. В ряде регионов объявлено штормовое предупреждение.

По данным телеканала Euronews, в Чехии в результате падения деревьев погибли мужчина и женщина. Отмечается, что из-за непогоды частично прервано железнодорожное сообщение. По причине сильного ветра закрыт зоопарк в Праге.