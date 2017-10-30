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30.10.201704:26
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    В мире

    Увеличилось количество жертв урагана "Герварт" в Европе

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    На севере Польши погиб водитель автомобиля, врезавшегося в упавшее на проезжую часть дерево. Еще один мужчина погиб в юго-западной части страны после того, как на его машину упало дерево. в Чехии в результате падения деревьев погибли мужчина и женщина.
    Ураган Герварт в Германии
    @ntvde

    КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. Количество жертв от урагана "Герварт", обрушившегося на Европу в воскресенье, увеличилось до 6, два человека погибли в Польше, еще двое — в Чехии, сообщают СМИ.

    Небо в Лондоне 16 октября 2017
    twitter.com/NJenno23
    Желтое небо и кровавое солнце. Ураган напугал жителей Лондона

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    Ураган обрушился на центральную и северную части Германии. Как ранее сообщили немецкие СМИ, в результате непогоды погибли два человека в федеральных землях Нижняя Саксония и Северный Рейн-Вестфалия, еще несколько пострадали.

    На севере Польши погиб водитель автомобиля, врезавшегося в упавшее на проезжую часть дерево, сообщает Radio Poland. Еще один мужчина погиб в юго-западной части страны после того, как на его машину упало дерево. В ряде регионов объявлено штормовое предупреждение.

    По данным телеканала Euronews, в Чехии в результате падения деревьев погибли мужчина и женщина. Отмечается, что из-за непогоды частично прервано железнодорожное сообщение. По причине сильного ветра закрыт зоопарк в Праге.

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