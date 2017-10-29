Стали известны подробности гибели подростка в одесском детдоме

КИЕВ, 29 окт — РИА Новости Украина. Воспитанник детского дома "Жемчужина" в Одессе, который погиб в субботу в трансформарторной подстанции на территории учреждения, спасал котенка, сообщил советник начальника одесской полиции Руслан Форостяк.

Тело подростка 2001 года рождения (сначала сообщалось, что он 2003 года рождения — Ред.) без признаков жизни обнаружили около 18:30.

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"Парень погиб от поражения электрическим током высокого напряжения. (…) Он попал туда (трансформаторную подстанцию — Ред.) беспрепятственно, потому что она была открыта, якобы пытался спасти котенка, который туда залез и жалобно мяукал", — написал Форостяк на своей странице в Facebook.

По факту гибели подростка открыто уголовное производство, ведется досудебное расследование.

Руслан Форостяк/Facebook, 28 октября 2017

Руслан Форостяк/Facebook, 28 октября 2017

В августе четырнадцатилетний подросток погиб после удара током в Харьковском районе.