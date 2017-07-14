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    Киев

    В Киеве строитель получил смертельный удар током

    (обновлено: )42
    Первыми на место происшествия прибыли полицейские - они с помощью подручных средств опустили стрелу крана и потушили пламя. Подбежав к потерпевшему, патрульные уже ничего поделать не могли - тот был мертвым.
    Мужчина умер от удара током
    espreso.tv

    КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. В Дарницком районе столицы в результате мощнейшего удара током погиб мужчина. Об этом сообщают "Стражи.Эспрессо".

    Отмечается, что погибший приехал на грузовике к одному из частных домов осуществлять строительные работы. Впрочем, когда он начал поднимать стрелку крана, то она зацепилась за высоковольтные провода (10 000 вольт). В результате мужчина получил смертельный удар током, а машина загорелась.

    espreso.tv
    Мужчина умер от удара током

    Первыми на место происшествия прибыли полицейские — они с помощью подручных средств опустили стрелу крана (резиновой дубинкой нажали соответствующий рычаг) и потушили пламя.

    К сожалению, подбежав к потерпевшему, патрульные уже ничего поделать не могли — тот был мертвым.

    Уже потом на место прибыли работники "Киевэнерго", которые должны обесточить высоковольтную линию.

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