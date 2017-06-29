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    Происшествия

    От удара молнии во Львове погиб мужчина с маленькой дочкой

    (обновлено: )17402
    По информации СМИ, в результате происшествия погиб 30-летний мужчина и 9-летняя девочка, еще один мужчина примерно того же возраста и его 11-летний сына госпитализированы.
    Молния. Архивное фото
    Олег Мудрий ВКонтакте

    КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Во Львове около 14:50 в группу людей у озера ударила молния, двое погибли, еще двое пострадали, сообщил депутат горсовета Игорь Зинкевич в Facebook.

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    "На Левандовке у озера в результате удара молнии поразило четырех человек, двое погибли на месте", — написал Зинкевич.

    По информации Zaxid.net, погиб 30-летний мужчина и 9-летняя девочка. Еще один мужчина примерно того же возраста и его 11-летний сын госпитализированы.

    Мальчик находится в тяжелом состоянии в реанимации ожогового центра 8-й городской больницы, его отец госпитализирован с подозрением на инфаркт.

    Ранее сообщалось, что полицейский города Глухова Сумской области погиб от удара молнии, находясь с семьей на отдыхе на местном водоеме.

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