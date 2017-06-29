От удара молнии во Львове погиб мужчина с маленькой дочкой

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Во Львове около 14:50 в группу людей у озера ударила молния, двое погибли, еще двое пострадали, сообщил депутат горсовета Игорь Зинкевич в Facebook.

"На Левандовке у озера в результате удара молнии поразило четырех человек, двое погибли на месте", — написал Зинкевич.

По информации Zaxid.net, погиб 30-летний мужчина и 9-летняя девочка. Еще один мужчина примерно того же возраста и его 11-летний сын госпитализированы.

Мальчик находится в тяжелом состоянии в реанимации ожогового центра 8-й городской больницы, его отец госпитализирован с подозрением на инфаркт.

Ранее сообщалось, что полицейский города Глухова Сумской области погиб от удара молнии, находясь с семьей на отдыхе на местном водоеме.