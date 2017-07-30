В Харькове от удара током погибла 17-летняя девушка

КИЕВ, 30 июл — РИА Новости Украина. В Харькове от удара током погибла молодая девушка, сообщает пресс-служба Нацполиции в регионе.

"17-летняя харьковчанка работала оператором на батуте, расположенном на улице Бучмы. Информация о происшествии поступила в дежурную часть Московского отдела полиции 30 июля в 16:00 от прохожих", — говорится в сообщении.

Пост полиции Харьковской области

Правоохранители установили, что девушка погибла в результате неосторожного обращения с оборудованием. От полученных повреждений она скончалась на месте.

Факт события внесены в журнал единого учета. Следственным решается вопрос о квалификации данного случая. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что во Франции певица погибла во время концерта от удара тока.