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    Происшествия

    В Харькове от удара током погибла 17-летняя девушка

    (обновлено: )9
    По данным полиции, девушка, которая работала оператором на батуте, погибла в результате неосторожного обращения с оборудованием. Обстоятельства происшествия выясняются.
    Скорая помощь. Архивное фото
    Фото "Голос столицы"

    КИЕВ, 30 июл — РИА Новости Украина. В Харькове от удара током погибла молодая девушка, сообщает пресс-служба Нацполиции в регионе.

    "17-летняя харьковчанка работала оператором на батуте, расположенном на улице Бучмы. Информация о происшествии поступила в дежурную часть Московского отдела полиции 30 июля в 16:00 от прохожих", — говорится в сообщении.

    Пост полиции Харьковской области

    Правоохранители установили, что девушка погибла в результате неосторожного обращения с оборудованием. От полученных повреждений она скончалась на месте.

    Факт события внесены в журнал единого учета. Следственным решается вопрос о квалификации данного случая. Обстоятельства происшествия выясняются.

    Ранее сообщалось, что во Франции певица погибла во время концерта от удара тока.

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