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    Трое детей погибли в результате удара током в аквапарке в Турции

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    Инцидент произошел в городе Акъязы, провинция Сакарья. По данным местных СМИ, менеджер парка и его сын погибли при попытке спасти детей.
    Траур в Турции. Архивное фото
    REUTERS Umit Bektas

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Пять человек, в том числе три ребенка, погибли в результате удара током в бассейне аквапарка на северо-западе Турции, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные СМИ.

    Инцидент произошел в городе Акъязы, провинция Сакарья. Менеджер парка и его сын погибли при попытке спасти детей.

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    Сообщается, что пострадавшие были доставлены в госпиталь, но их не удалось спасти. Начато расследование.

    Ранее сообщалось, что в Киеве подросток погиб от удара тока на крыше товарного поезда. 

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