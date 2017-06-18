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    В мире

    В Турции едой отравились 730 военных

    (обновлено: )25
    По данным СМИ, это уже второй подобный инцидент в этой военной части, в конце мая с отравлениями были госпитализированы более тысячи военнослужащих.
    Полиция и скорая в Турции. Архивное фото
    Associated Press Emrah Gurel

    КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. В районе Манисы на западе турции военнослужащие одного из подразделений армии получили тяжелое пищевое отравление, в больницу доставлен 731 человек, сообщает в воскресенье газета Hurriyet.

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    Военнослужащие стали жаловаться на недомогание вечером в субботу.

    Власти начали расследование. Задержан 21 сотрудник компании, которая поставляла продовольствие военным.

    По данным газеты, это уже второй подобный инцидент в этой военной части, в конце мая с отравлениями были госпитализированы более тысячи военнослужащих.

    Напомним, 17 июня в Волновахе отравились девять детей – все они посещают один детский сад

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