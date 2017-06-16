наверх
16.06.201711:58
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Пограничники провели учения на границе с Россией

    (обновлено: )29
    Пограничники провели учения на границе с Россией
    Пограничники провели учения на границе с Россией
    Пограничники провели учения на границе с Россией
    Пограничники провели учения на границе с Россией
    Пограничники провели учения на границе с Россией
    Пограничники провели учения на границе с Россией
    Пограничники провели учения на границе с Россией
    Пограничники провели учения на границе с Россией
    Пограничники провели учения на границе с Россией
    Пограничники провели учения на границе с Россией
    Пограничники провели учения на границе с Россией
    Пограничники провели учения на границе с Россией
    twitter.com/Yatsenyuk_AP
    Пограничники провели учения на границе с Россией
    Украинское фото
    Пограничники провели учения на границе с Россией
    Украинское фото
    Пограничники провели учения на границе с Россией
    Украинское фото
    Пограничники провели учения на границе с Россией
    facebook.com/mvs.gov.ua
    Пограничники провели учения на границе с Россией
    facebook.com/mvs.gov.ua
    Пограничники провели учения на границе с Россией
    facebook.com/mvs.gov.ua
    Пограничники провели учения на границе с Россией
    twitter.com/Yatsenyuk_AP
    Пограничники провели учения на границе с Россией
    twitter.com/Yatsenyuk_AP
    Пограничники провели учения на границе с Россией
    twitter.com/Yatsenyuk_AP
    Пограничники провели учения на границе с Россией
    Украинское фото

    Рекомендуем

    Прямая линия с президентом РФ В. ПутинымФотоитоги 15 июня: "Прямая линия" с Путиным, ДТП с участием Барны18:31 15.06.2017
    Неделя мужской моды в ЛондонеНеделя мужской моды в Лондоне: внегендерные наряды и мультинациональные модели17:08 15.06.2017
    Барна vs киевский трамвай. Лучшие фотожабы16:40 15.06.2017
    Трансляция Прямой линии с Владимиром Путиным"Прямая линия" с Путиным: о "немытой России", внуках, Порошенко14:03 15.06.2017
    Последствия мощного землетрясения в Центральной АмерикеЦентральную Америку потрясло мощное землетрясение: есть жертвы12:58 15.06.2017
    В США разъединили уникальных сиамских близнецовОдна голова - хорошо, а две - лучше. В США разъединили сиамских близнецов11:17 15.06.2017
    Алексей БаталовАлексей Баталов. Кадры из жизни и кино10:38 15.06.2017
    Закрытие кинофестиваля Кинотавр в СочиЗнаменитые актрисы на церемонии закрытия "Кинотавра"06:58 15.06.2017
    ДТП с участием народного депутата Олега Барны в КиевеДТП с участием нардепа Барны в Киеве. Первые кадры после аварии01:19 15.06.2017
    Все фотоленты

    Заместитель главы МВД Вадим Троян и народные депутаты посетили пункты пропуска "Гоптовка" и "Журавлевка" в Харьковской области. Делегации продемонстрировали взаимодействие подразделения особого назначения КОРД Нацполиции и мобильного пограничного подразделения "Дозор" Госпогранслужбы по выявлению и задержанию диверсионной группы и блокировки нарушителей.

    Читайте также: Безвиз с ЕС. Блинов: Пограничники – отмирающая профессия

    В рамках плана инженерного обустройства украинско-российской границы уже оборудовано 273,5 километров противотранспортных рвов, почти 170 километров рокадных дорог и более 83 километров металлического заградительного забора, развернуты комплексы видео контроля и сигнализации и тому подобное. Сейчас проект реализован примерно на 14%.

    Ссылки по теме:
    Теги: