Пограничники провели учения на границе с Россией

Заместитель главы МВД Вадим Троян и народные депутаты посетили пункты пропуска "Гоптовка" и "Журавлевка" в Харьковской области. Делегации продемонстрировали взаимодействие подразделения особого назначения КОРД Нацполиции и мобильного пограничного подразделения "Дозор" Госпогранслужбы по выявлению и задержанию диверсионной группы и блокировки нарушителей.

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В рамках плана инженерного обустройства украинско-российской границы уже оборудовано 273,5 километров противотранспортных рвов, почти 170 километров рокадных дорог и более 83 километров металлического заградительного забора, развернуты комплексы видео контроля и сигнализации и тому подобное. Сейчас проект реализован примерно на 14%.