В Волновахе массово отравились дети

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КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. В Волновахе отравились девять детей – все они посещают один детский сад. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

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Правоохранители отметили, что в течение двух дней в Волновахскую больницу поступило девять детей в возрасте от 2 до 4 лет с симптомами, похожими на сальмонеллез.

Сейчас состояние детей не тяжелое. Полицейские проводят проверку и устанавливают причину отравления воспитанников детсада.

Дети живут в Равнополе Волновахского района и посещают один детский сад. На данный момент местный детсад, где воспитывалась малыши, временно закрыли.

Полиция открыла уголовное производство.

Ранее сообщалось, что в детском саду в Херсонской области произошло массовое отравление детей, госпитализирован 21 ребенок.