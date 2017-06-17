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    В Волновахе массово отравились дети

    (обновлено: )196
    Как сообщается, дети живут в Равнополе Волновахского района и посещают один детский сад. На данный момент местный детсад, где воспитывалась малыши, временно закрыли.
    Шприц. Архивное фото
    Photoalto RF/EAST NEWS/Eric Audras

    КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. В Волновахе отравились девять детей – все они посещают один детский сад. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

    Шприц. Архивное фото
    Photoalto RF/EAST NEWS/Eric Audras
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    Правоохранители отметили, что в течение двух дней в Волновахскую больницу поступило девять детей в возрасте от 2 до 4 лет с симптомами, похожими на сальмонеллез.

    Сейчас состояние детей не тяжелое. Полицейские проводят проверку и устанавливают причину отравления воспитанников детсада.

    Дети живут в Равнополе Волновахского района и посещают один детский сад. На данный момент местный детсад, где воспитывалась малыши, временно закрыли.

    Полиция открыла уголовное производство.

    Ранее сообщалось, что в детском саду в Херсонской области произошло массовое отравление детей, госпитализирован 21 ребенок.

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