Два села в Одесской области отравились брынзой

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. В Одесской области жители двух сел отравились овечьей брынзой, сообщили в Госпродпотребслужбе.

Отмечается, что в селах Кубей и Калчева Болградского района Одесской области зафиксировано шесть случаев заболевания пищевой токсикоинфекцией, из них один — у ребенка.

Все пострадавшие были госпитализированы в инфекционное отделение Болградской центральной районной больницы, один человек после оказания первой медицинской помощи отказался от госпитализации.

Пострадавшие употребляли свежую овечью брынзу, приобретенную накануне на стихийном рынке в селе Кубей у частного лица.

Отмечается, что специалистам ветеринарной медицины рынков запрещена выдача ветеринарно-сопроводительных документов на свежую овечью брынзу.