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    Два села в Одесской области отравились брынзой

    (обновлено: )98
    Все пострадавшие были госпитализированы в инфекционное отделение Болградской центральной районной больницы, один человек после оказания первой медицинской помощи отказался от госпитализации.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. В Одесской области жители двух сел отравились овечьей брынзой, сообщили в Госпродпотребслужбе.

    Медицинский работник. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Отмечается, что в селах Кубей и Калчева Болградского района Одесской области зафиксировано шесть случаев заболевания пищевой токсикоинфекцией, из них один — у ребенка.

    Все пострадавшие были госпитализированы в инфекционное отделение Болградской центральной районной больницы, один человек после оказания первой медицинской помощи отказался от госпитализации.

    Пострадавшие употребляли свежую овечью брынзу, приобретенную накануне на стихийном рынке в селе Кубей у частного лица.

    Отмечается, что специалистам ветеринарной медицины рынков запрещена выдача ветеринарно-сопроводительных документов на свежую овечью брынзу.

    Напомним, в конце мая в детском саду в Херсонской области произошло массовое отравление детей, был госпитализирован 21 ребенок.
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