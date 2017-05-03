В Киеве подросток погиб от удара тока на крыше товарного поезда

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В Киеве в результате удара током на крыше товарного поезда погиб молодой человек, его друг травмирован, сообщает ГСЧС Киева.

"К спасателям поступило сообщение о том, что напротив гаражного кооператива по ул. Сагайдака, 115, на крыше товарного поезда играли двое подростков. По прибытию на место происшествия спасателей было установлено, что в результате удара током парень 1998 находится на крыше поезда. Парня 1995 года откинуло с крыши поезда, с ожогами 65% тела он был госпитализирован в ожоговый центр. После получения разрешения на снятие напряжения спасатели с помощью специальной лестницы сняли тело погибшего парня", — сообщает подробности ведомство.

Обстоятельствами гибели занимаются правоохранительные органы.

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Ранее сообщалось, что тринадцатилетний итальянский подросток погиб под колесами поезда, пытаясь сделать селфи.