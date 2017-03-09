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    В Италии подросток погиб под колесами поезда, пытаясь сделать селфи

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    Сообщается, что три подростка решили сфотографироваться на фоне приближающегося скорого поезда, но 13-летний Леандро Челия из калабрийского городка Петрицци погиб, не успев покинуть железнодорожный путь.
    Вокзал. Архивное фото
    RIA News Александр Вильф | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 мар – РИА Новости Украина. Тринадцатилетний итальянский подросток погиб под колесами поезда, пытаясь сделать селфи, сообщили в четверг местные СМИ.

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    ЧП произошло в среду вечером на участке железной дороги между городами Таранто и Реджо-ди-Калабрия на юге страны. Три подростка решили испытать судьбу и сфотографироваться на фоне приближающегося скорого поезда, но их затея закончилась трагедией: 13-летний Леандро Челия из калабрийского городка Петрицци погиб, не успев покинуть железнодорожный путь. Двум его приятелям повезло, они отделались небольшими ушибами, но, по сведениям журналистов, находятся в состоянии шока.

    Тем не менее, после медицинского обследования в больнице ребята были вызваны на допрос в прокуратуру города Катандзаро, в ходе которого рассказали о случившемся. Судя по всему, Леандро либо просто замешкался, либо споткнулся, когда все-таки решил спрыгнуть с насыпи, но было уже поздно. Машинист поезда, который находится сейчас в тяжелом психологическом состоянии, подтвердил показания подростков. Он рассказал, что неожиданно увидел в свете фар электровоза трёх человек, двое из которых убежали, а третий не успел этого сделать. По словам железнодорожника, скорость поезда не позволяла остановить состав, чтобы предотвратить трагедию.

    По факту данного ЧП проводятся дальнейшие следственные действия.

    Ранее сообщалось, что в Харькове сотрудники правоохранительных органов спасли от суицида 13-летнюю девочку, которая состояла в так называемой "группе смерти".

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