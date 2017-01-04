В Донбассе 21-летний военный покончил жизнь самоубийством

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. В военном комиссариате Кировоградской области подтвердили, что в зоне АТО вблизи Мариуполя покончил с собой 21-летний военнослужащий, сообщил заместитель председателя областного военного комиссариата Олег Молчанов.

"У меня лежит документ – сообщение о смерти – что старший солдат Стасий Олег Александрович в районе выполнения задания возле села Гнутово Мариупольского района около 3 часов 29 декабря был найден без признаков жизни. Покончил жизнь самоубийством путем подрыва гранаты. Перед погребением мы хотели узнать у ребят, которые его привезли, подробности, но, к сожалению, они не остались на погребение, а сразу уехали. Сейчас мы имеем только документ, который они передали", – отметил он.

Военный также добавил, что по любому факту смерти, увечья, ранения командир соответствующей воинской части проводит расследование и передает дело в прокуратуру или полицию, и уже там решается, возбуждать уголовное производство или нет.