Полицейские в Харькове спасли от суицида подростка из "группы смерти"

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. В Харькове сотрудники правоохранительных органов спасли от суицида 13-летнюю девочку, которая состояла в так называемой "группе смерти", сообщает пресс-служба Национально полиции во вторник.

"6 марта около 4:00 патрульные полицейские увидели на проспекте Александровском 13-летнюю девушку, которая была на улице одна. Во время общения полицейские увидели порезы на ее руках, вызвали скорую и сотрудников полиции. Школьнице оказана медицинская помощь, о происшествии сообщено матери, которая увела девушку домой", — сообщает подробности полиция.

Правоохранители установили, что в последнее время 13-летняя девушка находилась в депрессивном состоянии. На своей странице в соцсети она разместила стихотворение суицидального характера. После чего получила сообщение от неизвестного пользователя с предложением начать игру. После просмотра фильма суицидального характера, девушка ушла из дома с намерением покончить жизнь самоубийством.

Сотрудники патрульной полиции Харькова своевременно нашли ребенка и вернули матери. С женщиной и девочкой проведена профилактическая беседа. Сейчас ребенку оказана психологическая помощь.

Факт происшествия внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 120 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины. Проверка продолжается.

Ранее в полиции сообщили, что в "группах смерти" в соцсетях состоят почти 35 тыс украинских детей.

Напомним, в Украине в последнее время появилось много так называемых "групп смерти". По данным правоохранителей, наиболее уязвимой к действиям злоумышленников является категория подростков в возрасте 13-17 лет, в основном, это дети из не совсем благополучных семей.