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    Общество

    Нацполиция: в "группах смерти" состоят около 35 000 украинских детей

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    В Нацполиции рассказали, что несмотря на так называемые "группы смерти", статистика самоубийств в Украине в прошлом году была ниже, чем в 2015.
    В Киеве полиция предотвратила самоубийство двух подростков
    facebook.com/Андрей Крищенко

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Сотрудники департамента киберполиции Украины обнаружили 434 "группы смерти" в социальных сетях, 102 группы заблокированы, сообщает Главное следственное управление Национальной полиции Украины в ответ на информационный запрос "Украинской правды. Жизнь".

    "Количество учетных записей, которые удалось идентифицировать, как таковых, зарегистрированных на территории Украины, составляет 34970", — уточнили в ведомстве.

    life.pravda.com.ua
    Ответ Нацполиции на запрос о "группах смерти" и участие в них украинских детей

    В полиции сообщили, что статистика самоубийств в Украине в прошлом году была ниже, чем в 2015.

    Так в 2016 году по фактам совершения самоубийств гражданами было открыто 8311 производств, а годом раньше — в 2015-м — таких дел было 8824.

    Напомним, в Украине в последнее время появилось много так называемых "групп смерти". По данным правоохранителей, наиболее уязвимой к действиям злоумышленников является категория подростков в возрасте 13-17 лет, в основном, это дети из не совсем благополучных семей.

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