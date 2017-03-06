Нацполиция: в "группах смерти" состоят около 35 000 украинских детей

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Сотрудники департамента киберполиции Украины обнаружили 434 "группы смерти" в социальных сетях, 102 группы заблокированы, сообщает Главное следственное управление Национальной полиции Украины в ответ на информационный запрос "Украинской правды. Жизнь".

"Количество учетных записей, которые удалось идентифицировать, как таковых, зарегистрированных на территории Украины, составляет 34970", — уточнили в ведомстве.

life.pravda.com.ua Ответ Нацполиции на запрос о "группах смерти" и участие в них украинских детей

В полиции сообщили, что статистика самоубийств в Украине в прошлом году была ниже, чем в 2015.

Так в 2016 году по фактам совершения самоубийств гражданами было открыто 8311 производств, а годом раньше — в 2015-м — таких дел было 8824.

Напомним, в Украине в последнее время появилось много так называемых "групп смерти". По данным правоохранителей, наиболее уязвимой к действиям злоумышленников является категория подростков в возрасте 13-17 лет, в основном, это дети из не совсем благополучных семей.